Гид по фильму "Дом Гуччи". О чем расскажет сюжет самой ожидаемой картины года

Нашумевший еще до начала съемок фильм о семье Гуччи рассказывает историю страсти и убийства, но Фокус постарался выяснить, насколько точно

В настоящее время во всех ключевых столицах мира стартует показ фильма о, пожалуй, самой известной "модной" семье, которая теперь не имеет никакого отношения к марке, названной их именем. Ведь в Gucci не осталось Гуччи.

Ридли Скотт стал уже третьим режиссером, который занялся съемками фильма. Ведь до него попытки предпринимали его коллеги — Джордан Скотт и Вонг Кар Вай. Менялись и актрисы, выбранные на роль Патриции Реджани, "черной вдовы", заказавшей убийство своего мужа. Но в итоге съемки скандального фильма закончены, а звезды картины щеголяют на красных дорожках в нарядах… Конечно же, Gucci.

Фокус постарался разобраться. насколько фильм точен в воспроизведении событий прошлого.

В основу сценария фильма легла книга Сары Гэй Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности" (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) 2001 года. Сара — бывший главный редактор итальянского журнала L’UNA, многолетний обозреватель итальянской моды. Она освещала развитие брендов Gucci, Armani, Versace, Prada и многих других культовых домов моды. Сейчас она живет в Вашингтоне и работает в Bloomberg News.

Ее книга стала бестселлером, а члены семьи Гуччи обвинили Сару в попытках нажиться на истории их семьи. Идея снять фильм об убийстве Маурицио Гуччи, принадлежит актрисе и кинопродюсеру Джаннине Фасио, супруге Ридли Скотта.

Кто такой Гуччио Гуччи и с чего все началось

Гуччио Гуччи родился в 1881 году в Милане, работал в отеле Savoy в Лондоне. Считается, что перенося сотни дорожных сумок и чемоданов и сумок, он придумал концепцию собственного бизнеса и, вернувшись в Италию, начал создавать дорожные саквояжи и сумки в семейном кожевенном магазинчике.

[ + – ] Гуччио Гуччи с женой Аидой. Фото из личного архива Патрисии Гуччи Фото: Скриншот

В 1901 году Гуччи женился на Аиде Калвелли. У них было шестеро детей. Пятеро сыновей и дочь. Его сын Уго Калвелли Гуччи (1899–1973) был усыновлен, рожден от предыдущих отношений его матери Аиды Калвелли. Сын Энцо (1904–1913) умер в детстве. Сыновья Васко, Альдо, Уго и Родольфо Гуччи после смерти отца в 1953 году продолжили заниматься семейным бизнесом, но дочь Гримальду от дела отстранили.

Кто такие Маурицио Гуччи и Патриция Реджани

Маурицио Гуччи (в фильме его играет Адам Драйвер) родился во Флоренции в 1948 году в семье итальянской актрисы Сандры Равель и Родольфо Гуччи (Фоффо), одного из пяти сыновей основателя бренда Gucci, Гуччио Гуччи. Молодой человек снимался в кино и носил псевдоним Маурицио Д'Анкора, так что мальчик получил имя в честь сценического альтер-эго отца. Роль Фоффо, как его называли в семье, в фильме "Дом Гуччи" исполнил Джереми Айронс.

[ + – ] Джереми Айронс в роли Родольфо Гуччи Фото: MGM [ + – ] Адам Драйвер в роли Маурицио Гуччи Фото: MGM

Патриция Реджани, будущая супруга Маурицио, — ее в фильме играет Леди Гага, — родилась в 1948 году в семье официантки и водителя грузовика, который позже сделал состояние на грузоперевозках.

Семья Гуччи выбор Маурицио не одобряла. Внебрачная дочь Альдо, Патрисия Гуччи, писала в своей книге "Во имя Гуччи. Мемуары дочери", что Фоффо называл Реджани "охотницей за деньгами". "Маурицио в приступе бунтарства ушел из Gucci и занял пост в компании грузоперевозок, возглавляемой отцом Патриции. Пропасть между отцом и сыном казалась непреодолимой", — отмечала писательница.

[ + – ] Реальные и киношные Маурицио Гуччи и Патриция Реджани Фото: MGM

На свадьбе Маурицио и Патриции никто из членов семьи Гуччи не присутствовал. Впрочем, молодоженов, которым тогда было по 24 года, это особо не интересовало. Они были счастливы и вели активную светскую жизнь.

[ + – ] Свадьба Маурицио Гуччи и Патриции Реджани Фото: La Repubblica

Маурицио с молодой женой въехали в квартиру своего дяди, Альдо Гуччи, на Западной 55-й улице, но вскоре решили, что она не достаточно для них хороша, и уговорили Фоффо купить им пентхаус в новеньком "Олимпик Тауэр" знаменитом небоскребе Аристотеля Онассиса.

"Молодые супруги жили в гораздо большем комфорте, чем мой отец и любой из его родственников, благодаря одержимости Патриции обладать всем самым лучшим. Именно Патриции принадлежит знаменитая фраза: "Предпочитаю рыдать в Роллс-Ройсе, чем быть счастливой на велосипеде". Она носила дизайнерскую одежду и была усыпана украшениями буквально с ног до головы. От блеска ее бриллиантов начинали слезиться глаза, а позиционировала она себя как манхэттенскую светскую львицу, просто упиваясь своим новообретенным статусом миссис Гуччи", — писала дочь Альдо Гуччи.

Очевидно, Маурицио и Патрицию особо в семье не принимали, к тому же они были отстранены от управления делами модного дома. Официально, до того момента, пока Маурицио не докажет "свою ценность семейному бизнесу".

В этом сумбурном браке родились две дочери: Аллегра и Алессандра, что не мешало Патриции вести бурную светскую жизнь, закатывать шикарные вечеринки и быть завсегдатаем знаменитой "Студии 54".

[ + – ] Маурицио и Патриция с дочерьми Фото: La Repubblica

"Со мной Маурицио чувствовал себя свободно. Мы весело проводили время, мы были командой. Мы были красивой парой и прожили прекрасную жизнь", — рассказывала Реджани в интервью 2016 года.

Когда все закончилось в семье Гуччи

В 1983 году, когда умер отец Маурицио, Родольфо Гуччи, Маурицио унаследовал 50% акций, которые принадлежали его отцу. Это привело к семейному конфликту. Пока был жив Родольфо, его брат Альдо (его в фильме играет Аль Пачино) фактически управлял бизнесом, однако когда акции перешли к Маурицио, ситуация изменилась.

К тому же стилем управления Альдо был недоволен его собственный сын Паоло (его роль исполняет Джаред Лето). Он задумал создать новую компанию — Gucci Plus, которая финансировалась бы внешними (не семейными) инвесторами. В свою очередь, Альдо и Родольфо даже слышать об этом не желали, и их возражения приводили Паоло в ярость. Паоло обвинял их в "средневековых" методах и буквально готовил переворот.

В 1984 году Маурицио и Паоло вступили в сговор с целью лишить Альдо власти в модной корпорации. Маурицио внес предложение распустить совет директоров, освободить Альдо от занимаемой им должности и создать новый исполнительный комитет во главе с Маурицио. Паоло согласился продать ему свои акции, передав в его руки контрольный пакет уставных документов компании. Взамен Паоло получил бы возможность заниматься собственными проектами.

Альдо сместили, а Паоло сообщил в официальные органы, что его отец скрывался от уплаты налогов. Так что 81-летний Альдо в январе 1986 года в Нью-Йорке был приговорен к одному году и одному дню тюремного заключения за уклонение от выплаты 7 миллионов долларов. Свой срок он отсидел в американской тюрьме.

[ + – ] Альдо Гуччи в тюрьме с внебрачной дочерью Патрисией. Фото из архива Патрисии Фото: Скриншот

Впрочем, Альдо отомстил племяннику. Он выдал Маурицио итальянским властям, обвинив его в мошенничестве с налогами на наследство. Так что интригану пришлось бежать в Швейцарию.

Маурицио также решил выкупить доли бизнеса Гуччи у дяди и двоюродных братьев, обратившись за помощью к инвестиционной компании Investcorp из Бахрейна, которая должна была скупить для Маурицио их акции. К 1989 году все родственники из бизнеса были вытеснены.

Впрочем, в 1985 году произошло событие, которое в итоге и привело к знаменитому убийству. Как писала дочь Альдо Гуччи в своей книге: "однако единственным событием, которое Родольфо приветствовал бы всей душой, было неожиданное крушение брака Маурицио. Бросив Патрицию — мать своих дочерей, — он изгнал жену в один из их общих домов и публично унижал ее. Патриции мало кто сочувствовал, но все подозревали, что она не из тех, кто тихо уходит со сцены".

[ + – ] Родольфо с Маурицио (СЛЕВА) и Паоло (СПРАВА). Фото из архива Патрисии Гуччи Фото: Скриншот

Маурицио сообщил о разводе почти по-английски. Однажды он просто уехал в командировку во Флоренцию, и оттуда сообщил жене, что он с ней разводится

Иронично то, что, как рассказывала сама Патриция Реджани водном из интервью, она была против поступков своего мужа относительно семейного бизнеса. Но в семье Гуччи к женщинам традиционно не прислушивались.

"В то время я злилась на Маурицио из-за многих, многих вещей. Но прежде всего это. Потеря семейного бизнеса! Это было глупо. Это был провал. Меня переполняла ярость, но я ничего не могла поделать", — вспоминала Реджани.

К концу 1991 года убытки Gucci составили 30 миллионов долларов в год. Через два года Маурицио продал все свои акции компании Investcorp, которая уже тогда владела еще одним культовым брендом — Tiffany за 120 миллионов долларов. Впервые с 1921 года, года основания бренда, в Gucci не осталось ни одного представителя семьи Гуччи.

Убийство Маурицио. Подготовка

Как подозревали члены семьи Гуччи, Реджани действительно "не ушла со сцены". Маурицио к тому времени завел роман с Паолой Франки, дизайнером интерьеров (ее в фильме сыграла французская актриса Камилль Коттен). Он поселил новую возлюбленную и ее сына от первого брака в роскошных аппартаментах в Милане и планировал свадьбу.

После развода, который тянулся несколько лет, экс-жена Гуччи получила право на компенсацию — примерно по 860 тысяч долларов в год. Реджани считала эту сумму недостаточной, к тому же в 1992 году она перенесла тяжелую операцию на головном мозге и муж никак ее не поддержал.

[ + – ] Маурицио Гуччи и Паола Франки Фото: La Repubblica

Это привело Патрицию в ярость, и в телефонном разговоре, который был записан и потом прослушан в суде, она заявила бывшему мужу: "Ты перешел черту, заставив своих дочерей презирать тебя. Они не хотят тебя больше видеть, чтобы забыть эту боль. Ты изуродованный нарост, ты болезненный аппендикс, который мы все хотим забыть. Для тебя ад еще впереди".

Она начала поиски киллера, причем план был прост – она считала, что те, кого она считает бедными, точно должны общаться с преступными элементами. Так что Реджани обращалась за помощью даже к своей домработнице. А с юристом Козимо Аулеттой она консультировалась насчет того, какое наказание ей грозит за убийство. "Что будет, если я попытаюсь убить своего мужа?", — звучал вопрос от Реджани. После этого Аулетта уволился и предупредил Маурицио. Как говорили члены семьи Гуччи, он, навещая своих дочерей, ничего не ел и не пил в доме бывшей жены.

[ + – ] Патриция Гуччи и Пина Ауриемма Фото: La Repubblica

Киллера Реджани помогла найти Джузеппина "Пина" Ауриемма (ее роль исполняет Сальма Хайек), гадалка, нуждающаяся в деньгах. Она вышла на ночного портье дешевой гостиницы Ивано Савиони, а также его друзей: слесаря Орацио Чикало и сицилийца Бенедетто Черауло, разорившегося владельца пиццерии. На курок нажал именно Черауло. А заказное убийство обошлось Реджани в 350 тысяч долларов.

Убийство Маурицио. Реализация

В 8.30 утра 27 марта 1995 года 46-летний Маурицио был смертельно ранен на ступеньках своего личного офиса в Милане на Via Palestro —Бенедетто Черауло выстрелил в него четыре раза. Три пули попали в спину и одна в голову.

Свидетелем стал швейцар Джузеппе Онорато. "Это было замечательное весеннее утро, очень тихое. Господин Гуччи принес несколько журналов и пожелал мне доброго утра. А потом я увидел руку. Это была красивая, чистая рука, и в ней был пистолет", — вспоминал Онорато.

[ + – ] Убийство Маурицио Гуччи

Как стало известно позже, роковая рука принадлежала одному из двух мужчин, вышедших из зеленого Renault Clio позади Маурицио. Расстреляв Маурицио, киллер выстрелил и в швейцара, ранив его в руку. Онорато упал на землю, а мужчины тем временем сели в автомобиль и скрылись.

Полиция нашла Онорато и Маурицио в луже крови. "Я придерживал голову господина Гуччи. Он умер у меня на руках", — сказал он.

[ + – ] Полицейские выносят тело Маурицио Гуччи Фото: La Repubblica

В книге Сары Гэй Форден описывается, как отреагировала полиция на убийство: "За осмотр тела Маурицио взялся капрал Джанкарло Тольятти, высокий и худой блондин с двадцатилетним опытом службы в убойном отделе. В последние несколько лет Тольятти в основном занимался расследованием убийств, связанных с враждующими кланами албанских иммигрантов в Милане. Это было его первое дело в кругах городской элиты: не каждый день в центре города хладнокровно убивают крупного бизнесмена. — Кто убитый? — спросил Тольятти, склоняясь к трупу. — Это Маурицио Гуччи, — ответил ему один из коллег. Тольятти поднял глаза и насмешливо улыбнулся. — Ну да, а я Валентино, — съязвил он, вспомнив о вечно загорелом, темноволосом модельере из Рима. Имя Гуччи всегда ассоциировалось у него с флорентийским торговым домом, который занимался кожаными изделиями. Откуда взяться Гуччи в миланской конторе?".

Убийство Маурицио. Последствия

Патрицию стали осаждать журналисты, но она заявила, что комментариев давать не будет, потому что обо всем напишет в мемуарах. Впрочем, она обронила, что "с человеческой точки зрения мне жаль. Но с личной стороны я не могла бы сказать то же самое".

Она явилась к новой пассии Маурицио и выгнала Паолу Франко из дома, обвинив ее в краже столового серебра. А через несколько месяцев отправилась отдыхать на яхте Creole, которую муж когда-то купил для нее.

Примечательно, в самой компании Gucci, которая уже не принадлежала семье, предпочли игнорировать убийство. Бренд возрождался под руководством Доменико Де Соле, и при участии дизайнера Тома Форда и там не желали связывать убийство одного из Гуччи с компанией Gucci.

[ + – ] Похороны Маурицио Гуччи

В убийстве Маурицио подозревали даже неофашистов и русскую мафию, пока в 1996 году один из постояльцев гостиницы, бывший повар Габриэле Карпанезе, не сообщил, что готовится убийство самой Патриции Реджани.

Дело в том, что все фигуранты дела, хоть и получили деньги от "черной вдовы", но впрок они им не пошли. Деньги были потрачены и они хотели получить от Реджани больше, запугав, или убив ее в случае отказа. Карпанезе жил в гостинице, где продолжал работать Савиони, и выдавал себя за бандита, чтобы не платить за номер. Сообщники поверили в его историю и посвятили того в план. А Карпанезе сдал их полиции.

В доме Реджани провели обыск. Она была арестована, а 11 мая 1997 года началось судебное разбирательство. Она предлагала огромные деньги Пине Ауриемме, чтобы та взяла всю вину на себя, вела линию защиты, называя себя невменяемой, а в финале представила свою собственную версию убийства, в котором она не участвовала.

Реджани признавала, что заплатила Ауриемме около 200 тысяч фунтов стерлингов, но отрицала, что это было платой за преступление. Она утверждала, что Пина сама организовала убийство Гуччи и угрожала подставить ее, если она не заплатит. "Но это стоило каждой лиры", — добавила Патриция в суде.

Эта версия суд не убедила и 3 ноября 1998 года все пятеро участников заговора были признаны виновными. Исполнитель убийства Бенедетто Черауло получил пожизненный срок, Патриция Реджани и Орацио Чикала получили по 29 лет заключения, Ивано Савиони — 26, а Пина Ауриемма — 25 лет.

[ + – ] Патриция Реджани в тюрьме Фото: Lettera43

В компании Gucci отреагировали на модный манер.В неделю вынесения приговора Патриции, магазины Gucci по всему миру выставили в витринах блестящую пару наручников из серебра 925 пробы, хотя пресс-секретарь бренда пламенно заверяла звонивших, что это было "совпадением".

[ + – ] Те самые наручники из коллекции Тома Форда Фото: Hypebeast

Сейчас наручники являются уникальным предметом и за ними охотятся коллекционеры. Последний раз на аукционе пара наручников была продана за 65 тысяч долларов.

Что сейчас делает "черная вдова" Патриция Реджани

Из 29 лет Реджани отсидела 16. Она вполне вольготно чувствовала себя в тюрьме, принимая парикмахеров, стилистов и даже пластических хирургов. Она сошлась с другими заключенными, познакомив их с модой. И, как говорили юристы, "изменила тюрьму под себя".

После освобождения она появилась на улицах Милана с попугаем на плече. И в интервью сетовала, что у нее больше не хватает денег на любимый бренд Gucci.

[ + – ] Патриция Гуччи и сумочка ее дизайна Фото: La Repubblica

"Я все еще чувствую себя Гуччи – на самом деле, во мне Гуччи больше, чем в любом из них", — говорила Реджани.

Ее дочери живут в Швейцарии и почти не поддерживают отношения с матерью. Она даже не видела внуков.

В 2014 году Реджани устроилась в ювелирную фирму Bozart, где проработала около трех лет. Как рассказывал изданию Forbes владелец фирмы Маурицио Манка, работа подошла Реджани, потому что это помогло ей вернуться в мир моды.

По решению суда Патриция Реджани жила в миланском таунхаусе со своей матерью Сильваной Барбьери, с которой, как она сама говорила "было очень трудно". Вплоть до своей смерти в 2019 году Сильвана управляла финансами Патриции.

Впрочем, в одном из последних интервью, "черная вдова", до последнего отрицавшая причастность к убийству мужа, на вопрос "Патриция, почему ты наняла киллера, чтобы убить Маурицио Гуччи?", ответила честно: "У меня не очень хорошее зрение, — ответила она. — Я не хотела промахнуться".

[ + – ] Патриция Реджани, одно из последних фото Фото: La Repubblica

На известие о том, что Скотт снял фильм о ней самой, Реджани отреагировала резко. Она была недовольна, что режиссер, да и исполнительница роли ее самой, Леди Гага, не общались с ней.

Впрочем, в этом "черная вдова" не одинока. Прочие члены семьи Гуччи оскорблены тем, как их родных представили в фильме. И считают, что Ридли Скотт просто захотел нажиться на истории их семьи.