Режиссер Ридли Скотт ответил, будет ли "Гладиатор ІІІ"

Сейчас в кинотеатрах показывают "Гладиатора II". Фильм вышел через 24 года после первой части, которая стала хитом показов и забрала ряд "Оскаров".

Американский режиссер Ридли Скотт рассказал, будет ли третий фильм "Гладиатор". Об этом пишет The Times.

В сиквеле культового фильма, премьера которого состоялась накануне, сыграли ирландский актер Пол Мескаль, Педро Паскаль и Дензел Вашингтон. И картину критики оценили как "зрелищную и захватывающую".

Когда Ридли Скотта спросили, начал ли он "Гладиатор III", он сказал: "Я написал 12 страниц".

Трейлер второго "Гладиатора"

Первый "Гладиатор" вышел на экраны в 2000 году. В нем сыграли Хоакин Феникс и Рассел Кроу. Уже через 24 года появилось продолжение культовой истории.

Оно расскажет о взрослом Луции (изначально сыгранного Спенсером Тритом Кларком), племяннике императора Коммода (Хоакин Феникс) из первого фильма и сыне Луциллы (Конни Нильсен), который неудержим в своем стремлении вернуть Римскую империю на путь справедливости и искоренить тиранию.

Сценарий фильма "Гладиатор II" написал Дэвид Скарпа по мотивам истории, созданной Питером Крейгом.

Напомним, вышел новый трейлер второго "Гладиатора".

Также Фокус писал о пикантной сцене из "Гладиатора ІІ", которую вырезали.