Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Режиссер Ридли Скотт ответил, будет ли "Гладиатор ІІІ"

гладиатор 2, продолжение гладиатора, педро паскаль, пол мескаль, ридли скотт фильмы, будет ли третий гладиатор
Фото: Скриншот | Сцена из фильма "Гладиатор II"

Сейчас в кинотеатрах показывают "Гладиатора II". Фильм вышел через 24 года после первой части, которая стала хитом показов и забрала ряд "Оскаров".

Американский режиссер Ридли Скотт рассказал, будет ли третий фильм "Гладиатор". Об этом пишет The Times.

В сиквеле культового фильма, премьера которого состоялась накануне, сыграли ирландский актер Пол Мескаль, Педро Паскаль и Дензел Вашингтон. И картину критики оценили как "зрелищную и захватывающую".

Когда Ридли Скотта спросили, начал ли он "Гладиатор III", он сказал: "Я написал 12 страниц".

Трейлер второго "Гладиатора"

Первый "Гладиатор" вышел на экраны в 2000 году. В нем сыграли Хоакин Феникс и Рассел Кроу. Уже через 24 года появилось продолжение культовой истории.

Оно расскажет о взрослом Луции (изначально сыгранного Спенсером Тритом Кларком), племяннике императора Коммода (Хоакин Феникс) из первого фильма и сыне Луциллы (Конни Нильсен), который неудержим в своем стремлении вернуть Римскую империю на путь справедливости и искоренить тиранию.

Сценарий фильма "Гладиатор II" написал Дэвид Скарпа по мотивам истории, созданной Питером Крейгом.

Напомним, вышел новый трейлер второго "Гладиатора".

Также Фокус писал о пикантной сцене из "Гладиатора ІІ", которую вырезали.