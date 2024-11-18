Режисер Рідлі Скотт відповів, чи буде "Гладіатор ІІІ"

Наразі в кінотеатрах показують "Гладіатора ІІ". Фільм вийшов через 24 роки після першої частини, яка стала хітом показів та забрала низку "Оскарів".

Американський режисер Рідлі Скотт розповів, чи буде третій фільм "Гладіатор". Про це пише The Times.

У сиквелі культового фільму, премʼєра якого відбулася напередодні, зіграли ірландський актор Пол Мескаль, Педро Паскаль і Дензел Вашингтон. І картину критики оцінили як "видовищну і захопливу".

Коли Рідлі Скотта запитали, чи почав він "Гладіатор III", він сказав: "Я написав 12 сторінок".

Трейлер другого "Гладіатора"

Перший "Гладіатор" вийшов на екрани у 2000 році. У ньому зіграли Гоакін Фенікс та Рассел Кроу. Уже через 24 роки зʼявилося продовження культової історії.

Воно розповість про дорослого Луція (спочатку зіграного Спенсером Трітом Кларком), племінника імператора Коммода (Гоакін Фенікс) з першого фільму і сина Луцілли (Конні Нільсен), який нестримний у своєму прагненні повернути Римську імперію на шлях справедливості та викорінити тиранію.

Сценарій фільму "Гладіатор II" написав Девід Скарпа за мотивами історії, створеної Пітером Крейгом.

Нагадаємо, вийшов новий трейлер другого "Гладіатора".

Також Фокус писав про пікантну сцену з "Гладіатора ІІ", яку вирізали.