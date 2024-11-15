Дензел Вашингтон розповів про пікантну сцену, яку вирізали з "Гладіатора 2" (відео)

Фільм "Гладіатор 2" високо оцінений як критиками, так і глядачами. Зараз Дензел Вашингтон задумався над завершенням кар'єри, але планує ще зіграти у фільмі "Чорна пантера 3".

Знаменитий американський актор Дензел Вашингтон , розповідаючи про зйомки "Гладіатора 2", де він зіграв роль підступного Макринуса, в інтерв'ю Gayety повідомив, що його поцілунок із чоловіком не увійшов до фінальної версії картини.

У сценарії згадується, що у персонажа, якого зіграв Вашингтон, у минулому були стосунки з іншими чоловіками. Актор стверджує, що він брав участь у сцені поцілунку чоловіка з чоловіком, але її було вирізано з фільму.

"Насправді я поцілував чоловіка у фільмі, але вони (продюсери) це вирізали. Я думаю, що вони вирізали, тому що злякалися. Я поцілував хлопця прямо в губи, і, гадаю, він ще не був готовий до цього. У фільмі я вбив його приблизно через п'ять хвилин. Це Гладіатор. Це поцілунок смерті", — сказав він.

Участь режисера Рідлі Скотта переконала зірку "Великого зрівнювача" підписати контракт, і це виявилося правильним кроком, оскільки тепер Дензеля Вашингтона, найімовірніше, номінують на ще один "Оскар" за роль у цьому фільмі.

Багато шанувальників історичних пригодницьких фільмів із захопленням сприйняли довгоочікуване продовження "Гладіатора". Їм сподобався сюжет, який оповідає про сина Максимуса і Люцилли — Люціуса, який потрапляє до Колізею як раб-гладіатор, чия бойова майстерність на арені вражає підступного вельможу Макринуса, який вирішив зробити з нього зірку під п'ятою Римської імперії.

Нагадаємо, 14 листопада Фокус писав про те, що Дензел Вашингтон з'явився на прем'єрі "Гладіатора 2" зі своєю єдиною дружиною.