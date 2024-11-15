Дензел Вашингтон рассказал о пикантной сцене, которую вырезали из "Гладиатора 2" (видео)

Фильм "Гладиатор 2" высоко оценен как критиками, так и зрителями. Сейчас Дензел Вашингтон задумался над завершением карьеры, но планирует еще сыграть в фильме "Черная пантера 3".

Знаменитый американский актер Дензел Вашингтон рассказывая о съемках "Гладиатора 2", где он сыграл роль коварного Макринуса, в интервью Gayety сообщил, что его поцелуй с мужчиной не вошел в финальную версию картины.

В сценарии упоминается, что у персонажа, которого сыграл Вашингтон, в прошлом были отношения с другими мужчинами. Актер утверждает, что он участвовал в сцене поцелуя мужчины с мужчиной, но она была вырезана из фильма.

"На самом деле я поцеловал мужчину в фильме, но они (продюсеры) это вырезали. Я думаю, что они вырезали, потому что струсили. Я поцеловал парня прямо в губы, и, полагаю, он еще не был готов к этому. В фильме я убил его примерно через пять минут. Это Гладиатор. Это поцелуй смерти", — сказал он.

Участие режиссера Ридли Скотта убедило звезду "Великого уравнителя" подписать контракт, и это оказалось правильным шагом, поскольку теперь Дензеля Вашингтона, скорее всего, номинируют на еще один "Оскар" за роль в этом фильме.

Многие поклонники исторических приключенческих фильмов с восторгом восприняли долгожданное продолжение "Гладиатора". Им понравился сюжет, который повествует о сыне Максимуса и Люциллы — Люциусе, который попадает в Колизей как раб-гладиатор, чье боевое мастерство на арене впечатляет коварного вельможи Макринуса, решившего сделать из него звезду под пятой Римской империи.

Напомним, 14 ноября Фокус писал о том, что Дензел Вашингтон появился на премьере "Гладиатора 2" со своей единственной женой.