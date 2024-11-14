Дензел Вашингтон появился на премьере "Гладиатора 2" со своей единственной женой (фото)

Дензел Вашингтон задумался над завершением карьеры, но планирует еще сыграть в фильме "Черная пантера 3".

Знаменитый американский актер, продюсер и режиссер Дензел Вашингтон вместе со своей единственной женой Паулеттой посетил премьеру фильма "Гладиатор 2", которая состоялась 13 ноября на площади Лестер-сквер, сообщает Daily Mail.

69-летняя легенда Голливуда на красной дорожке долгожданного показа нежно обнимал 74-летнюю актрису, позируя перед камерами. Паулетте Пирсон выглядела в прекрасном расположении духа, гордо поддерживая мужа во время мероприятия.

Дензел Вашингтон был одет в строгий черный костюм, который сочетал с белоснежной рубашкой на пуговицах, черным галстуком и черными, спортивного типа туфлями на белой подошве. Супруга Вашингтона Паулетта, с которой он прожил в браке 41 год, на премьеру надела шелковистый белый топ и черную макси-юбку, а на плечи накинула черное двубортное пальто с атласной отделкой воротника. Звезда "Филадельфии" добавила своему образу еще больше гламура, надев длинное жемчужное ожерелье. Она завершила свой образ элегантными черными туфлями на шпильке и стильным клатчем Chanel.

Дензел Вашингтон c женой Паулеттой Фото: Getty Images

Звезда "Великого уравнителя 3" Дензел общался на красной дорожке с режиссером сэром Ридли Скоттом, а также с коллегой по фильму Полом Мескалем.

Позже к ним присоединились и остальные звезды, включая выпускника "Очень странных дел" Джозефа Куинна, любимца "Одни из нас" Педро Паскаля, Конни Нильсен и Фреда Хехингера.

Ранее, 3 октября, Фокус писал о том, что Дензел Вашингтон накричал на Puff Daddy на одной из вечеринок.