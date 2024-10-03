Дензел Вашингтон накричал на Puff Daddy на одной из вечеринок

Актер никогда не оставался на вечеринках рэпера до конца и советовал так же поступать другим гостям тусовок Шона Комбса.

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69-летний оскароносный американский актер Дензел Вашингтон набросился с бранными словами на Шона "Diddy" Комбса на одной из вечеринок опального рэпера в 2003 году, после чего "вылетел пулей" прочь, сообщает Us Weekly со ссылкой на свой анонимный источник.

Издание описывает инсайдера как человека, который был "дружен" с Diddy "в начале 2000-х".

"Дензел закричал: "Ты никого не уважаешь". Дензел и его жена Паулетта тусовались до рассвета с Дидди, а потом что-то увидели и выбежали", – поделился информатор.

В настоящее время Комбсу предъявлены три обвинения в торговле людьми, вымогательстве и перевозке людей для занятия проституцией. По словам адвоката Тони Бузни, на подходе — еще 120 исков от людей из 25 штатов.

Рэпер, помимо успеха в музыкальной индустрии, прославился тем, что устраивал дикие и роскошные вечеринки задолго до своего ареста. На дорогих мероприятиях всегда присутствовали знаменитости из первого эшелона Голливуда, включая Вашингтона.

"Вечеринка века" в честь 40-летия Дидди стоимостью $3 миллиона в нью-йоркском отеле Plaza в 2009 году была одной из знаменитых вечеринок рэпера, которые посетила звезда "Уравнителя". Хотя Вашингтон никогда публично не говорил о тусовках Комбса, комик Брэндон Т. Джексон сказал, что Дензел как-то посоветовал ему всегда уходить с голливудских вечеринок "прежде, чем дьявол придет туда".

"Дензел всегда говорил мне, [когда] мы были на вечеринках: "Ты уходишь за 30 минут до того, как дьявол придет туда. Хорошо?" Всегда помни, что Дензел уходил с вечеринок пораньше", — сказал Джексон в подкасте "Breaking the Machine" в январе.

Брэндон Т. Джексон рассказал о предупреждении Вашингтона

Отрывок из интервью стал вирусным после ареста Комбса.

Тем временем Diddy продолжает опровергать все обвинения и уверен, что докажет в суде свою невиновность.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян пытается удалить все фото и видео, связывающих ее с Комбсом, а Джастин Бибер, которого называют одной из жертв рэпера, хранит молчание. Сам музыкант прямо сказал, кто является его самым любимым гостем на "белых вечеринках".