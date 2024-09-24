Шон Комбс назвал любимого гостя своих скандальных "белых вечеринок" (видео)

Леонардо Ди Каприо неоднократно посещал вечеринки скандального рэпера. После его ареста оскароносный актер уже открестился от любой связи с Шоном Комбсом.

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Арест 54-летнего американского рэпера Шона Комбса стал настоящим громом среди ясного неба для звезд первой величины шоу-бизнеса США, многие из которых были гостями и участниками его скандальных вечеринок. Когда музыкант начнет раскрывать информацию, она может очень больно ударить по известным артистам и актерам. Уже сейчас в сети всплыло видео 2018 года, где Комбс назвал своего самого любимого гостя, который был завсегдатаем тусовок в его особняках.

В появившихся кадрах из видео, опубликованного Vogue в 2018 году, под названием "73 вопроса Шону "Дидди" Комбсу", опальный музыкант провел для команды журнала экскурсию по своему дому, поделившись при этом подробностями своей жизни на вечеринках. Когда он стоял на кухне, интервьюируемый спросил рэпера, что, хотя это не было публичной информацией, кто был номером один в списке приглашенных Дидди, когда дело касалось его пресловутых белых вечеринок.

В видео 2018 года Комбс назвал Леонардо Ди Каприо своим любимым гостем

Комбс повернулся к собеседнику и без запинки ответил "Леонардо Ди Каприо", после чего протягивает ему напиток.

Многие из так называемых белых вечеринок Пи Дидди проводил в своем доме в Ист-Хэмптоне, собирая на них знаменитостей первой величины. Среди них были Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Мэрайя Кэри, Джастин Бибер и многие другие. Все они были одеты в белое с ног до головы.

После ареста Пи Дидди фотографии с этих вечеринок начали широко распространяться в соцсетях. На одном из снимков с вечеринки 1998 года можно увидеть молодого Ди Каприо с сигаретой в руке рядом с Комбсом.

На данный момент у следствия нет информации, знал ли Ди Каприо или другие знаменитости о предполагаемом употреблении наркотиков или оргиях на вечеринках Дидди.

В свою очередь голливудский актер поспешил дистанциироваться от Комбса после его скандальных откровений. Источник, близкий к Лео, сказал Daily Мail, что тот не имел ничего общего с Дидди "в течение многих лет".

"Он посетил несколько его вечеринок в начале 2000-х — но буквально все были там. Они не были вечеринками фриков. Это были большие домашние вечеринки. В то время Лео был в начале своей карьеры и уже давно ушел от вечеринок. Он не имеет никакого отношения ни к одному из тех миров, так что предполагать, что его втянут в это, основываясь на нескольких зернистых фотографиях, которым больше 20 лет, просто смешно", – заявил инсайдер.

Тем временем появляется все больше подробностей о том, что творилось за стенами особняка. В разговоре с New York Post один наркоторговец на условиях анонимности рассказал о шокирующих инцидентах, которые он наблюдал в роскошном доме, включая секс между известными знаменитостями. По его словам, Комбс открыл ему дверь, будучи одетым только в белый халат, а затем провел его в заднюю спальню, чтобы заключить сделку по кокаину.

"Вы увидите двух людей, о которых вы бы и не подумали, что они занимаются сексом, рэперов. Вот что меня потрясло. Я не буду называть имен, но были рэперы, к которым я сразу же потерял уважение и больше не мог воспринимать их всерьез", – сказал он. Источник добавил, что многие из высокопоставленных гостей, среди которых также были звезды женского пола, были под кайфом от кетамина и других наркотиков.

Архивное видео "Белой вечеринки" Шона Комбса

Шон Комбс был арестован в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. Ему редъявлены федеральные обвинения в сексуальных преступлениях. В обвинительном заключении музыкант описывается как глава преступного предприятия, занимающегося или пытающегося заниматься такими видами деятельности, как торговля людьми в сексуальных целях, принудительный труд, межгосударственные перевозки в целях проституции, наркопреступления, похищения людей, поджоги, взяточничество и воспрепятствование правосудию.

Сейчас он находится в тюрьме. Бывший надзиратель пенитенциарного заведения рассказал СМИ, что для многих заключенных убить рэпера было бы делом чести.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес отреагировала на скандал с ее экс-бойфрендом.