Шон Комбс назвав улюбленого гостя своїх скандальних "білих вечірок" (відео)

Леонардо Ді Капріо неодноразово відвідував вечірки скандального репера. Після його арешту оскароносний актор уже відхрестився від будь-якого зв'язку з Шоном Комбсом.

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Арешт 54-річного американського репера Шона Комбса став справжнім громом серед ясного неба для зірок першої величини шоу-бізнесу США, чимало з яких були гостями та учасниками його скандальних вечірок. Коли музикант почне розкривати інформацію, вона може дуже боляче вдарити по відомих артистах і акторах. Уже зараз у мережі спливло відео 2018 року, де Комбс назвав свого найулюбленішого гостя, який був завсідником тусовок у його маєтках.

У з'явилися кадрах з відео, опублікованого Vogue у 2018 році, під назвою "73 запитання Шону "Дідді" Комбсу", опальний музикант провів для команди журналу екскурсію своїм будинком, поділившись при цьому подробицями свого життя на вечірках. Коли він стояв на кухні, співрозмовник запитав репера, що, хоча це не було публічною інформацією, хто був номером один у списку запрошених Дідді, коли справа стосувалася його горезвісних білих вечірок.

У відео 2018 року Комбс назвав Леонардо Ді Капріо своїм улюбленим гостем

Комбс повернувся до співрозмовника і без запинки відповів "Леонардо Ді Капріо", після чого простягнув йому напій.

Багато з так званих білих вечірок Пі Дідді проводив у своєму будинку в Іст-Гемптоні, збираючи на них знаменитостей першої величини. Серед них були Періс Гілтон, Кім Кардаш'ян, Мерайя Кері, Джастін Бібер і багато інших. Всі вони були одягнені в біле з ніг до голови.

Після арешту Пі Дідді фотографії з цих вечірок почали широко поширюватися в соцмережах. На одному зі знімків з вечірки 1998 року можна побачити молодого Ді Капріо з цигаркою в руці поруч із Комбсом.

Наразі у слідства немає інформації, чи знав Ді Капріо або інші знаменитості про ймовірне вживання наркотиків або оргії на вечірках Дідді.

Зі свого боку голлівудський актор поспішив дистанціюватися від Комбса після його скандальних одкровень. Джерело, близьке до Лео, сказало Daily Mail, що той не мав нічого спільного з Дідді "протягом багатьох років".

"Він відвідав кілька його вечірок на початку 2000-х — але буквально всі були там. Вони не були вечірками фріків. Це були великі домашні вечірки. У той час Лео був на початку своєї кар'єри і вже давно пішов від вечірок. Він не має жодного стосунку до жодного з тих світів, тож припускати, що його втягнуть у це, ґрунтуючись на кількох зернистих фотографіях, яким понад 20 років, просто смішно", — заявив інсайдер.

Тимчасом з'являється все більше подробиць про те, що коїлося за стінами маєтку. У розмові з New York Post один наркоторговець на умовах анонімності розповів про шокуючі інциденти, які він спостерігав у розкішному будинку, включно з сексом між відомими знаменитостями. За його словами, Комбс відчинив йому двері, одягнений тільки в білий халат, а потім провів його в задню спальню, щоб укласти угоду щодо кокаїну.

"Ви побачите двох людей, про яких ви б і не подумали, що вони займаються сексом, реперів. Ось що мене вразило. Я не буду називати імен, але були репери, до яких я одразу ж втратив повагу і більше не міг сприймати їх серйозно", — сказав він. Джерело додало, що багато хто з високопоставлених гостей, серед яких також були зірки жіночої статі, перебували під кайфом від кетаміну та інших наркотиків.

Архівне відео "Білої вечірки" Шона Комбса

Шона Комбса заарештували в готелі Park Hyatt у Нью-Йорку. Йому висунуто федеральні звинувачення в сексуальних злочинах. В обвинувальному висновку музикант описується як очільник злочинного підприємства, що займається або намагається займатися такими видами діяльності, як торгівля людьми з сексуальною метою, примусова праця, міждержавні перевезення з метою проституції, наркозлочини, викрадення людей, підпали, хабарництво і перешкоджання правосуддю.

Зараз він перебуває у в'язниці. Колишній наглядач пенітенціарного закладу розповів ЗМІ, що для багатьох ув'язнених убити репера було б справою честі.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес відреагувала на скандал з її екс-бойфрендом.