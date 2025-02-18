Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з італійською супермоделлю (фото)

Про стосунки Ді Капріо та Черетті відомо з 2023 року. Ходили чутки, що пара вже заручилася.

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50-річний американський актор Леонардо Ді Капріо вирушив на побачення з 26-річною італійською супермоделлю Вітторією Черетті. Про це пише Daily Mail.

Пару помітили, коли вони покидали вечірку Netflix після церемонії вручення кінопремії BAFTA у Лондоні.

Лео помітили близько 2:40 ночі. Він вийшов через бічні двері, щоб уникнути уваги шанувальників і фотографів.

Зірка фільму "Острів проклятих" сховався під бейсболкою та маскою, коли виїжджав у машині з водієм, де на нього чекала Вітторія.

Італійська модель зʼявилася в коричневій мереживній мініспідниці та кремовій блузі, а поверх одягла темнішу шкіряну куртку.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Наприкінці листопада 2024 в мережі з'явилися чутки про те, що Ді Капріо зробив пропозицію італійській моделі, яка раніше була одружена з діджеєм Маттео Міллері.

Про їхні стосунки відомо з 2023 року. До цього Леонардо Ді Капріо зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне.

Зірка "Титаніка" та Черетті викликали чутки про роман влітку 2023 року, коли їх помітили на побаченні з морозивом у Лос-Анджелесі, а пізніше вони танцювали разом у клубі на Ібіці.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Повідомляється, що пара познайомилася під час прем’єри фільму "Вбивці квіткової повні" на Каннському кінофестивалі в травні 2023 року.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо прилетів до Мексики з Вітторією Черетті.

Також Фокус писав про зустріч Леонардо Ді Капріо з князем Монако Альбером ІІ.