Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с итальянской супермоделью (фото)

Об отношениях Ди Каприо и Черетти известно с 2023 года. Ходили слухи, что пара уже обручилась.

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50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с 26-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Пару заметили, когда они покидали вечеринку Netflix после церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Лео заметили около 2:40 ночи. Он вышел через боковую дверь, чтобы избежать внимания поклонников и фотографов.

Звезда фильма "Остров проклятых" спрятался под бейсболкой и маской, когда выезжал в машине с водителем, где его ждала Виттория.

Итальянская модель появилась в коричневой кружевной мини-юбке и кремовой блузе, а поверх надела более темную кожаную куртку.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

В конце ноября 2024 года в сети появились слухи о том, что Ди Каприо сделал предложение итальянской модели, которая ранее была замужем за диджеем Маттео Миллери.

Об их отношениях известно с 2023 года. До этого Леонардо Ди Каприо встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне.

Звезда "Титаника" и Черетти вызвали слухи о романе летом 2023 года, когда их заметили на свидании с мороженым в Лос-Анджелесе, а позже они танцевали вместе в клубе на Ибице.

Виттория Черетти Фото: Getty Images

Сообщается, что пара познакомилась во время премьеры фильма "Убийцы цветочной полни" на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

Напомним, Леонардо Ди Каприо прилетел в Мексику с Витторией Черетти.

Также Фокус писал о встрече Леонардо Ди Каприо с князем Монако Альбером ІІ.