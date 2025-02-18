Леонардо Ди Каприо заметили на свидании с итальянской супермоделью (фото)
Об отношениях Ди Каприо и Черетти известно с 2023 года. Ходили слухи, что пара уже обручилась.
50-летний американский актер Леонардо Ди Каприо отправился на свидание с 26-летней итальянской супермоделью Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.
Пару заметили, когда они покидали вечеринку Netflix после церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Лео заметили около 2:40 ночи. Он вышел через боковую дверь, чтобы избежать внимания поклонников и фотографов.
Звезда фильма "Остров проклятых" спрятался под бейсболкой и маской, когда выезжал в машине с водителем, где его ждала Виттория.
Итальянская модель появилась в коричневой кружевной мини-юбке и кремовой блузе, а поверх надела более темную кожаную куртку.
В конце ноября 2024 года в сети появились слухи о том, что Ди Каприо сделал предложение итальянской модели, которая ранее была замужем за диджеем Маттео Миллери.
Об их отношениях известно с 2023 года. До этого Леонардо Ди Каприо встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне.
Звезда "Титаника" и Черетти вызвали слухи о романе летом 2023 года, когда их заметили на свидании с мороженым в Лос-Анджелесе, а позже они танцевали вместе в клубе на Ибице.
Сообщается, что пара познакомилась во время премьеры фильма "Убийцы цветочной полни" на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.
Напомним, Леонардо Ди Каприо прилетел в Мексику с Витторией Черетти.
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