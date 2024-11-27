Князь Монако встретился с Леонардо Ди Каприо: с какой целью (фото)

Еще в свои 24 года американский актер создал фонд, посвященный сохранению нетронутых уголков Земли. Князь Альбер также заинтересован в помощи экологии.

Князь Монако Альбер ІІ встретился с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Снимками делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Альбер II недавно посетил Соломоновы острова, чтобы присоединиться к команде экспедиции National Geographic во главе с морским биологом и исследователем Энриком Салой.

"Запущенная в 2008 году, программа сосредоточена на исследовании и сохранении последних первозданных морских регионов планеты с целью сохранения здоровых и устойчивых экосистем. Расположенные в самом центре Кораллового треугольника, Соломоновы острова известны своим исключительным морским биоразнообразием, но им все больше угрожает человеческая деятельность", — рассказали в пресс-службе князя и княгини Монако.

Среди участников экспедиции также был Леонардо Ди Каприо. Актер позировал для селфи с князем в голубой рубашке.

Князь Монако встретился с Леонардо Ди Каприо

"Во время погружения в батискаф вместе с Пьером Фроллой, Суверенный принц поговорил с Энриком Салой и Леонардо Ди Каприо о своей преданности, а также о своем Фонде, посвященном сохранению океанов. Он подтвердил свою приверженность развитию и укреплению защищенных морских зон, в том числе в районах вне национальной юрисдикции. Эти защитные территории являются одними из наиболее эффективных инструментов сохранения океанов и их биоразнообразия", — отметила пресс-служба монаршей семьи.

Напомним, князь Альбер II вышел в свет с женой и детьми.

Также Фокус писал о слухах относительно помолвки Леонардо Ди Каприо.