В сети появились слухи о помолвке Леонардо ДиКаприо и Виттории Черетти (фото)

Ди Каприо, известный своим правилом "25 и младше" в отношении свиданий, шокировал поклонников слухами о своей помолвке с 26-летней Черетти.

Звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо и итальянская топ-модель Виттория Черетти взорвали социальные сети вирусными слухами о своей помолвке, пишет Daily Mail.

Новость о том, что 50-летний актер, после долгих лет отношений с целой чередой молодых красавиц — в основном с моделями, возможно, готов пойти к алтарю, шокировала поклонников. Разговоры о помолвке разгорелись из-за электронного письма, отправленного в блог сплетен DeuxMoi, намекнувшее на возможную помолвку Леонардо и Виттории. "Готов ли Лео остепениться в 50 лет?" — написал один из поклонников, разделяя сомнения многих.

Журналисты издания отправили письмо представителям звезды "Титаника" с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не получили. Это не первый случай, когда распространяются слухи о помолвке пары. Впервые о романе Лео и Виттории заговорили летом 2023 года. Ди Каприо, известный своим правилом "25 и младше" в вопросах личной жизни, шокировал поклонников сообщениями о своих отношениях с Черетти. В июне ей исполнилось 26, что сделало ее "аномалией" в обычной схеме знакомств Ди Каприо.В начале этого лета впервые пошли разговоры о помолвке пары после того, как модель была замечена с бриллиантовым кольцом в форме сердца на безымянном пальце левой руки. Тогда инсайдеры быстро попытались пресечь слухи, заявив, что кольцо находилось у Виттории с 2022 года, задолго до ее знакомства с актером. Кроме того, источник, близкий к Леонардо подтвердил, что он не дарил кольцо Черетти.

Модель Виттория Черетти Фото: Getty Images

Фанаты, которые следят за личной жизнью Ди Каприо в течение многих лет, не могут поверить, что он мог остепениться с кем-то старше 25. "Боюсь, он разведется с ней до того, как ей исполнится 30", — пошутил один из пользователей X, имея в виду прошлые отношения Ди Каприо, которые обычно заканчивались к тому времени, когда его партнерши приближались к тридцатилетнему возрасту.

Напомним, 30 сентября Фокус писал о том, что бывшая девушка Леонардо ДиКаприо родила первенца.