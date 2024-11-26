У мережі з'явилися чутки про заручини Леонардо Ді Капріо і Вітторії Черетті (фото)

Ді Капріо, відомий своїм правилом "25 і молодше" щодо побачень, шокував шанувальників чутками про свої заручини з 26-річною Черетті.

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо та італійська топмодель Вітторія Черетті підірвали соціальні мережі вірусними чутками про свої заручини, пише Daily Mail.

Новина про те, що 50-річний актор, після довгих років стосунків з цілою низкою молодих красунь — в основному з моделями, можливо, готовий піти до вівтаря, шокувала шанувальників. Розмови про заручини розгорілися через електронний лист, надісланий до блогу пліток DeuxMoi, який натякнув на можливі заручини Леонардо і Вітторії. "Чи готовий Лео стати розсудливим у 50 років?" — написав один із шанувальників, поділяючи сумніви багатьох.

Журналісти видання надіслали листа представникам зірки "Титаніка" з проханням прокоментувати ситуацію, але поки відповіді не отримали. Це не перший випадок, коли поширюються чутки про заручини пари. Уперше про роман Лео і Вітторії заговорили влітку 2023 року. Ді Капріо, відомий своїм правилом "25 і молодше" в питаннях особистого життя, шокував шанувальників повідомленнями про свої стосунки з Черетті. У червні їй виповнилося 26, що зробило її "аномалією" у звичайній схемі знайомств Ді Капріо. На початку цього літа вперше почалися розмови про заручини пари після того, як модель помітили з діамантовою каблучкою у формі серця на безіменному пальці лівої руки. Тоді інсайдери швидко спробували присікти чутки, заявивши, що каблучка перебувала у Вітторії з 2022 року, задовго до її знайомства з актором. Крім того, джерело, близьке до Леонардо, підтвердило, що він не дарував каблучку Черетті.

Модель Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Фанати, які стежать за особистим життям Ді Капріо протягом багатьох років, не можуть повірити, що він міг стати розсудливим із кимось, кому за 25. "Боюся, він розлучиться з нею до того, як їй виповниться 30", — пожартував один із користувачів X, маючи на увазі минулі стосунки Ді Капріо, які зазвичай закінчувалися на той час, коли його партнерки наближалися до тридцятирічного віку.

Нагадаємо, 30 вересня Фокус писав про те, що колишня дівчина Леонардо Ді Капріо народила первістка.