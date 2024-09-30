Колишня дівчина Леонардо ДіКапріо народила первістка (фото)

Дівчинка стала першою дитиною моделі та її 29-річного бойфренда.

Related video

32-річна данська модель Ніна Агдал, яка свого часу зустрічалася з голлівудською суперзіркою Леонардо ДіКапріо, народила доньку своєму нареченому, 29-річному спортсменові, акторові та рестлеру Логану Полу. Радісною новиною вона поділилася на сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Ніна разом із Полом і дочкою позують на лікарняному ліжку, на іншому — обличчя новонародженої крупним планом. У пості також є відео, де дівчинка спить на плечі у батька, а мати гладить її по голові.

"Есме Агдал Пол увійшла в чат", — ідеться в підписі до публікації.

Ніна і Логан оголосили, що чекають на свою першу дитину ще у квітні, виклавши фотографії моделі, яка демонструє живіт. Логан на фото тримає знімки УЗД.

"Ще один Пол з'явиться цієї осені", — так було підписано знімок.

Закохані заручилися на озері Комо в Італії в липні 2023 року, через два місяці після святкування першої річниці стосунків.

В одному з інтерв'ю Ніна розповідала, що вона познайомилася з Логаном на заході в Нью-Йорку.

"Я дізналася, що він там, і моє нутро кричало, що я повинна привітатися з ним. Я переконала його зустрітися зі мною і моїми друзями нагорі, щоб випити. Я не хотіла спускатися через свою хвору спину. Він піднявся нагору, і ми почали жартувати. Одразу ж виникло відчуття, що я знаю його багато років, і ось ми тут. Це було дико", — згадувала модель.

Ніна і Логан уперше спровокували чутки про свої стосунки в червні 2022 року, коли їх застали за збиранням речей на PDA під час романтичного побачення в Лондоні. Роман пара підтвердила публікацією в Instagram у грудні.

До Пола Агдал зустрічалася з безліччю відомих осіб, включно з Адамом Левіном з Maroon 5, співаком The Wanted Максом Джорджем і, як уже говорилося, з Леонардо Ді Капріо.

Чутки про те, що Ніна і Лео були разом, почали ширитися в травні 2016 року, після того як їх бачили разом, коли вони проводили вечір у клубі в Нью-Йорку. Майже рік пара з'являлася разом по всій земній кулі, але в травні 2017 року в мережу потрапила новина про те, що стосунки закінчилися за кілька днів до 25-річчя дівчини. Тоді джерела заявили, що виною всьому було небажання Лео "стати розсудливим".

Раніше Фокус писав, що 40-річна актриса Менді Мур народила доньку і показала перше фото малятка.