Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо знайшла нове кохання (фото)

Уперше про стосунки пари заговорили ще пів року тому, проте свій роман Пол і Ніна підтвердили лише зараз.

Related video

30-річна данська модель Ніна Агдал уперше оголосила про свого нового коханого, 27-річного ютубера й актора Логана Пола, опублікувавши спільні фото в Instagram.

На першому знімку вони зображені удвох, коли стояли разом на балконі на тлі пляжу та в променях сонця. Ніна ніжно цілує чоловіка в щоку. На ній крихітний чорний топ і така сама мініспідниця. Логан одягнений у сіро-білу сорочку, розстебнуту до середини грудей.

На другому фото Пол на дивані без сорочки поклав голову на коліна Ніни. Вона обняла його голову, а Логан посміхається.

Ще на одному кадрі Логан тримає Ніну за спиною на тлі водойми, а на останній фотографії пара збирається поцілуватися на лавці біля магазину сендвічів. Ніна була одягнена у синій светр і такі ж штани, а Логан — у повсякденний сірий топ і чорні штани.

"2022 рік, початок мене й тебе", — йдеться в підписі до публікації.

Чутки про стосунки Логана та Ніни почали циркулювати в червні після того, як їх разом помітили в ресторані у Лондоні.

Ніна, яка кілька років була дівчиною голлівудської суперзірки Леонардо Ді Капріо, що кинув її за кілька днів до її 25-річчя, розлучилася з колишнім хлопцем Джеком Брінклі-Куком минулого року після чотирьох років спільного життя.

Водночас останніми серйозними стосунками Логана вважається роман із моделлю й інтернет-зіркою Джозі Кансеко. Вони розлучилися в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік на яхті з 23-річною Вікторією Ламас.