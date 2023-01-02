Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо нашла новую любовь (фото)

Впервые об отношениях пары заговорили еще полгода назад, однако свой роман Пол и Нина подтвердили только сейчас.

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30-летняя датская модель Нина Агдал впервые во всеуслышание заявила о своем новом возлюбленном, 27-летнем ютубере и актере Логане Поле, опубликовав совместные фото в Instagram.

На первом снимке изображены двое, стоящие вместе на балконе на фоне пляжа и в лучах заходящего солнца. Нина нежно целует мужчину в щеку. На ней крошечный черный топ и такая же мини-юбка. Логан одет в серо-белую рубашку, расстегнутую до середины груди.

На втором фото Пол на диване без рубашки положил голову на колени Нины. Она обняла его голову, а Логан широко улыбается.

Еще на одном кадре Логан держит Нину за спиной на фоне водоема, а на последней фотографии пара собирается поцеловаться на скамейке возле магазина сэндвичей. Нина была одета в синий свитер и такие же брюки, а Логан – в повседневный серый топ и черные брюки.

"2022 год, начало меня и тебя ", – говорится в подписи к публикации.

Слухи об отношениях Логана и Нины начали циркулировать в июне после того, как их вместе заметили в ресторане в Лондоне.

Нина, которая несколько лет была девушкой голливудской суперзвезды Леонардо ДиКаприо, бросившим ее за несколько дней до ее 25-летия, рассталась с бывшим парнем Джеком Бринкли-Куком в прошлом году после четырех лет совместной жизни.

Между тем, последними серьезными отношениями Логана считается роман с моделью и интернет-звездой Джози Кансеко. Они расстались в ноябре 2020 года.

Напомним, Леонардо Ди Каприо встретил Новый год на яхте с 23-летней Викторией Ламас.