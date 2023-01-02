Леонардо Ди Каприо встретил Новый год на яхте с 23-летней Викторией Ламас (фото)

До этого пару замечали на свиданиях, а отец модели опровергал слухи об отношениях дочери и голливудской звезды.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо встретил Новый 2023 год на яхте со своей вероятной девушкой, 23-летней моделью Викторией Ламас. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана и дочь Лоренцо Ламаса отметили праздник в компании друзей на яхте в Сен-Бартелеме в Карибском море. В частности, среди гостей роскошного судна был замечен давний друг Ди Каприо, актер Тоби Магуайр.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Виктория Ламас

Для встречи Нового года оскароносный актер выбрал довольно простой образ – белую базовую футболку, штаны и кепку. К праздничному луку он добавил прозрачные очки и защитную маску.

Тем временем его спутница, 23-летняя актриса и модель Виктория Ламас была одета в топ и яркую рубашку.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо и Виктория Ламас

Накануне отец вероятной возлюбленной Ди Каприо, американский актер Лоренцо Ламас отметил, что его дочь не встречается с голливудской звездой, и они виделись всего раз на вечеринке. Впрочем, пару "ловили" папарацци по крайней мере три раза к концу 2022 года.

Напомним, супермодель Джиджи Хадид отреагировала на новое увлечение Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о комментарии отца Виктории Ламас о возможных отношениях его дочери и голливудского актера.