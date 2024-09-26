40-річна акторка Менді Мур народила доньку і показала перше фото дівчинки

Луїза Еверетт стала третьою дитиною Менді Мур та її чоловіка Тейлора Голдсміта. Пара вже виховує двох синів-погодок.

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Американська співачка, акторка та авторка пісень Менді Мур народила третю дитину. Першим знімком зі своєю донькою зірка поділилася в соцмережі, позначивши повитуху Ребекку Корсі.

На чорно-білому знімку Менді тримає на руках доньку і посміхається, дивлячись на чоловіка Тейлора Голдсміта, соліста фолк-рок-групи Dawes.

Менді Мур та її донька Луїза Еверетт Фото: mandymooremm

"Лу тут! Луїза Еверетт Голдсміт з'явилася щаслива, здорова, швидко і якраз вчасно для сезону Діви. Вона наша абсолютна дівчинка мрії, і її старші брати вже так само одержимі нею, як і ми. Нескінченно вдячні за нашу сім'ю з 5 осіб (і нашу власну велику трійку) і вбирають кожну мить цього особливого часу", 2 йдеться у підписі до фото

Окрім доньки, у номінантки на премію "Золотий глобус" і Голдсміта є двоє синів: трирічний серпень і майже дворічний Оскар.

Про свою вагітність актриса повідомила наприкінці травня.

"Іноді життя наслідує мистецтво. Скоро з'явиться третій з нашої великої трійки. Не можу дочекатися, коли у цих хлопчиків з'явиться молодша сестричка", — свідчив підпис до знімка із зображенням хлопчиків у футболках із написами "Великий" і "Середній".

Мур прославилася роллю Ребекки Пірсон у популярному серіалі NBC "Це ми". Її героїня і Джек Пірсон (Майло Вентімілья) стали батьками "великої трійки" — трійнят Кевіна (Джастін Гартлі), Кейт (Кріссі Метц) і Рендалла (Браун).

Зі своїм реальним чоловіком Менді познайомилася 2015 року в суші-ресторані. Вони просиділи там понад чотири години, до закриття закладу, захоплено розмовляючи про все на світі.

"Я дуже швидко зрозуміла, що він Той Самий", — зізнавалася вона пізніше в інтерв'ю.

Вони заручилися у вересні 2017 року і одружилися 8 листопада 2018 року в Лос-Анджелесі. Навіть через шість років після весілля подружжя продовжує освідчуватися одне одному в коханні і демонструє ідилію.

Тейлор Голдсміт і Менді Мур

У 2022 році у Менді діагностували ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру — аутоімунне захворювання, що спричиняє аномально низький рівень тромбоцитів.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка народила 44 дитини, була вагітна всього 15 разів.