40-летняя актриса Мэнди Мур родила дочь и показала первое фото малышки

Луиза Эверетт стала третьим ребенком Мэнди Мур и ее мужа Тейлора Голдсмита. Пара уже воспитывает двух сыновей-погодок.

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Американская певица, актриса и автор песен Мэнди Мур родила третьего ребенка. Первым снимком со своей дочерью звезда поделилась в соцсети, отметив повитуху Ребекку Корси.

На черно-белом снимке Мэндидержит на руках дочь и улыбается, глядя на мужа Тейлора Голдсмита, солиста фолк-рок-группы Dawes.

Мэнди Мур и ее дочь Луиза Эверетт Фото: mandymooremm

"Лу здесь! Луиза Эверетт Голдсмит появилась счастливая, здоровая, быстро и как раз вовремя для сезона Девы. Она наша абсолютная девочка мечты, и ее старшие братья уже так же одержимы ею, как и мы. Бесконечно благодарны за нашу семью из 5 человек (и нашу собственную большую тройку) и впитывают каждый момент этого особого времени", 2 говорится в подписи к фото

Кроме дочери, у номинантки на премию "Золотой глобус" и Голдсмита есть два сына: трехлетний август и почти двухлетний Оскар.

О своей беременности актриса сообщила в конце мая.

"Иногда жизнь подражает искусству. Скоро появится третий из нашей большой тройки. Не могу дождаться, когда у этих мальчиков появится младшая сестренка", – гласила подпись к снимку с изображением мальчиков в футболках с надписями "Большой" и "Средний".

Мур прославилась ролью Ребекки Пирсон в популярном сериале NBC "Это мы". Ее героиня и Джек Пирсон (Майло Вентимилья) стали родителями "большой тройки" — тройняшек Кевина (Джастин Хартли), Кейт (Крисси Метц) и Рэндалла (Браун).

Со своим реальным мужем Мэнди познакомилась в 2015 году в суши-ресторане. Они просидели там больше четырех часов, до закрытия заведения, увлеченно беседуя обо всем на свете.

"Я очень быстро поняла, что он Тот Самый", – признавалась она позже в итервью.

Они обручились в сентябре 2017 года и поженились 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. Даже спустя шесть лет после свадьбы супруги продолжают признаваться друг другу в любви и демонстрируют идиллию.

Тейлор Голдсмит и Мэнди Мур

В 2022 году у Мэнди диагностировали идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру — аутоиммунное заболевание, вызывающее аномально низкий уровень тромбоцитов.

Ранее Фокус писал, что женщина, родившая 44 ребенка, была беременна всего 15 раз.