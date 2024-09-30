Бывшая девушка Леонардо ДиКаприо родила первенца (фото)

Девочка стала первым ребенком модели и ее 29-летнего бойфренда.

Related video

32-летняя датская модель Нина Агдал, которая в свое время встречалась с голливудской суперзвездой Леонардо ДиКаприо, родила дочь своему жениху, 29-летнему спортсмену, актеру и рестлеру Логану Полу. Радостной новостью она поделилась на странице в Instagram.

На одном из снимков Нина вместе с Полом и дочерью позируют на больничной койке, на другом – лицо новорожденной крупным планом. В посте также есть видео, где девочка спит на плече у отца, а мать гладит ее по голове.

"Эсме Агдал Пол вошла в чат", – говорится в подписи к публикации.

Нина и Логан объявили, что ждут своего первого ребенка еще в апреле, выложив фотографии модели, демонстрирующей живот. Логан на фото держит снимки УЗИ.

"Еще один Пол появится этой осенью", — так был подписан снимок.

Влюбленные обручились на озере Комо в Италии в июле 2023 года, через два месяца после празднования первой годовщины отношений.

В одном из интервью Нина рассказывала, что она познакомилась с Логаном на мероприятии в Нью-Йорке.

"Я узнала, что он там, и мое нутро кричало, что я должна поздороваться с ним. Я убедила его встретиться со мной и моими друзьями наверху, чтобы выпить. Я не хотела спускаться из-за своей больной спины. Он поднялся наверх, и мы начали шутить. Сразу же возникло ощущение, что я знаю его много лет, и вот мы здесь. Это было дико", – вспоминала модель.

Нина и Логан впервые спровоцировали слухи о своих отношениях в июне 2022 года, когда их застали за сбором вещей на PDA во время романтического свидания в Лондоне. Роман пара подтвердила публикацией в Instagram в декабре.

До Пола Агдал встречалась со множеством известных лиц, включая Адама Левина из Maroon 5, певца The Wanted Макса Джорджа и, как уже говорилось, с Леонардо Ди Каприо.

Слухи о том, что Нина и Лео были вместе, начали ходить в мае 2016 года, после того как их видели вместе проводящими вечер в клубе в Нью-Йорке. Почти год пара появлялась вместе по всему земному шару, но в мае 2017 года в сеть попала новость о том, что отношения закончились за несколько дней до 25-летия девушки. Тогда источники заявили, что виной всему было нежелание Лео "остепениться".

Ранее Фокус писал, что 40-летняя актриса Мэнди Мур родила дочь и показала первое фото малышки.