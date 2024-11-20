Королевская семья Монако появилась на публике в полном составе (фото)

Князь Альбер II женат на олимпийской чемпионке Шарлен с 2011 года. Пара воспитывает сына Жака и дочь Габриэллу.

Князь Монако Альбер II, княгиня Шарлен и двое их детей вышли вместе на публику. Праздничными кадрами делится аккаунт королевской семьи в Instagram.

Во вторник, 19 ноября 2024 года, княжество Монако отметило свой Национальный день.

Князь Альбер II в сопровождении жены Шарлен, сына Жака и дочери Габриэллы чтил традиции, посещая Мессу благодарения в соборе Монако.

"Основной точкой дня стал военный парад, который прошел через Place du Palais, в честь таких сил монегасков, как Корпус карабинеров князя, Корпус пожарных, Управление общественной безопасности и администрация пенитенциарных учреждений. В этом году почетными гостями были Республиканская гвардия и хор французской армии", — отметила пресс-служба семьи.

Национальный день начинается с правления князя Карла III, когда княжество стало современным государством с государственным флагом, дипломатическим представительством за рубежом и договорами, подписанными с иностранцами.

Княгиня Шарлен на этот раз появилась на публике в нежно-лавандовом образе. Тем временем князь Альбер II и его наследник престола предстали в парадной военной форме. А маленькая Габриэлла надела светло-голубое платье-пальто.

Королевская семья Монако

Напомним, княгиня Шарлен рассказала о характере своих детей.

Также Фокус писал о трогательном фото княгини Монако с детьми.