Княгиня Монако Шарлен впервые рассказала о характере своих детей-двойняшек (фото)

Спортсменка вышла замуж за князя Монако 1 июля 2011 года, а декабре 2014 года они стали счастливыми родителями сына и дочери.

Княгиня Монако Шарлен приоткрыла двери своего дворца и в интервью 7 ноября французскому изданию Gala рассказала о своих детях-двойняшках, 9-летних Габриэлле и Жаке.

Князь Монако Альбер ІІ и княгиня Шарлен является счастливыми родителями замечательных детей, которые появились на свет 10 декабря 2014 года. Повзрослев, дети принцессы и принца Альберта регулярно появляются рядом с родителями на тех или иных официальных мероприятиях. Бывшая олимпийская чемпионка в разговоре с журналистами поделилась некоторыми секретами о своих сыне и дочери. Она призналась, что ей "трудно найти время, чтобы провести с ними время один на один", но, тем не менее, считает, что это "необходимо особенно, когда вы являетесь родителями близнецов".

Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен со своими детьми — сыном Жаком и дочерью Гарбриэллой Фото: Getty Images

"Разговоры, которые я могу вести с Жаком и с Габриэллой, настолько разные, как и время, проведенное с ними. Потому, что у каждого свой характер. Габриэлла очень любопытна. Она очень любознательная, задает много вопросов и требует много внимания. Что касается Жака, то он наблюдателен, более сдержанный и очень спокойный по натуре", — добавила княгиня.

Жак и Габриэлла Фото: Getty Images

По мере взросления сын и дочь время от времени стали сопровождать родителей в поездках. Так, в апреле семья посетила новый парк развлечений Monaco World in Miniatur Wunderland в Гамбурге.

Княгиня Монако Шарлен со своими детьми Фото: Getty Images

Кроме того, Шарлен часто берет своих детей на спортивные мероприятия. В июле Габриэлла и Жак присутствовали на шествии Олимпийского огня, а в феврале дети с родителями были замечены на матче Евролиги Turkish Airlines между AS Monaco и Fenerbahce Beko Istanbul в Salle Gaston Medecin в Монте-Карло.

Ранее, 26 июля, Фокус писал о том, что элегантная княгиня Монако Шарлен посетила ужин в Лувре перед Олимпиадой.