Княгиня Монако Шарлен уперше розповіла про характер своїх дітей-двійнят (фото)

Спортсменка вийшла заміж за князя Монако 1 липня 2011 року, а у грудні 2014 року вони стали щасливими батьками сина і доньки.

Княгиня Монако Шарлен прочинила двері свого палацу і в інтерв'ю 7 листопада французькому виданню Gala розповіла про своїх дітей-близнюків, 9-річних Габріелу і Жака.

Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлен є щасливими батьками чудових дітей, які з'явилися на світ 10 грудня 2014 року. Подорослішавши, діти принцеси і принца Альберта регулярно з'являються поруч із батьками на тих чи інших офіційних заходах. Колишня олімпійська чемпіонка в розмові з журналістами поділилася деякими секретами про своїх сина і доньку. Вона зізналася, що їй "важко знайти час, щоб провести з ними час віч-на-віч", але, тим не менш, вважає, що це "необхідно особливо, коли ви є батьками близнюків".

Князь Монако Альбер і княгиня Шарлен зі своїми дітьми — сином Жаком і дочкою Гарбріеллою Фото: Getty Images

"Розмови, які я можу вести з Жаком і з Габріеллою, настільки різні, як і час, проведений з ними. Тому, що в кожного свій характер. Габріелла дуже допитлива. Вона дуже допитлива, ставить багато запитань і потребує багато уваги. Що стосується Жака, то він спостережливий, більш стриманий і дуже спокійний за натурою", — додала княгиня.

Жак і Габріелла Фото: Getty Images

У міру дорослішання син і дочка час від часу стали супроводжувати батьків у поїздках. Так, у квітні сім'я відвідала новий парк розваг Monaco World in Miniatur Wunderland у Гамбурзі.

Княгиня Монако Шарлен зі своїми дітьми Фото: Getty Images

Крім того, Шарлен часто бере своїх дітей на спортивні заходи. У липні Габріелла і Жак були присутні на ході Олімпійського вогню, а в лютому діти з батьками були помічені на матчі Євроліги Turkish Airlines між AS Monaco і Fenerbahce Beko Istanbul у Salle Gaston Medecin у Монте-Карло.

Раніше, 26 липня, Фокус писав про те, що елегантна княгиня Монако Шарлен відвідала вечерю в Луврі перед Олімпіадою.