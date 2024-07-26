Элегантная княгиня Монако Шарлен посетила ужин в Лувре перед Олимпиадой (фото)

Жена князя Альбера II традиционно продемонстрировала Louis Vuitton. В свое время она сама участвовала в Олимпийских играх.

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Княгиня Монако Шарлен посетила мероприятие перед Олимпийскими играми-2024 в Париже. Снимком делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Князь Монако Альбер II и его супруга присоединились к ужину МОК в Лувре перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году, которая запланирована на 26 июля.

На публике бывшая олимпийская чемпионка появилась в черной блузе Rosette от Alexander McQueen за 990 долларов, по данным Royal Fashion Police.

На ногах Шарлен были шерстяные черные брюки от того же бренда за две с половиной тысячи долларов. К своему предолимпийскому образу монаршая персона добавила сумочку Louis Vuitton за 3200 евро. Короткие волосы мама двоих детей уложила в элегантную прическу и сделала легкий макияж.

Тем временем князь Альбер II традиционно появился на публике в темно-синем деловом костюме с белой рубашкой и галстуком. Супруги позировали для фото на фоне парижского Лувра.

"Князь Альбер II и княгиня Шарлен посетили ужин, организованный Международным олимпийским комитетом в пирамиде Лувра", — отметила пресс-служба пары.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II

В 2000 году Шарлен как профессиональная пловчина представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, где заняла пятое место в эстафете 4×100 м. Избранница сына Грейс Келли также планировала выступать на Олимпиаде в Китае в 2008 году, однако травма заставила оставить спортивную карьеру.

Напомним, тяжелобольная Селин Дион выступит на церемонии открытия Олимпийских игр.

Также Фокус писал о появлении Шарлиз Терон на вечеринке перед Олимпиадой в Париже.