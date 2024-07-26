Елегантна княгиня Монако Шарлін відвідала вечерю в Луврі перед Олімпіадою (фото)

Дружина князя Альбера ІІ традиційно продемонструвала Louis Vuitton. Свого часу вона також брала участь в Олімпійських іграх.

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Княгиня Монако Шарлін відвідала захід перед Олімпійськими іграми-2024 в Парижі. Знімком ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина приєдналися до вечері МОК у Луврі перед церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, яка запланована на 26 липня.

На публіці колишня олімпійська чемпіонка зʼявилася в чорній блузі Rosette від Alexander McQueen за 990 доларів, за даними Royal Fashion Police.

На ногах Шарлін були шерстяні чорні штани від того ж бренду за дві з половиною тисячі доларів. До свого передолімпійського образу монарша персона додала сумочку Louis Vuitton за 3 200 євро. Коротке волосся мама двох дітей уклала в елегантну зачіску та зробила легкий макіяж.

Тим часом князь Альбер ІІ традиційно зʼявився на публіці в темно-синьому діловому костюмі з білою сорочкою та краваткою. Подружжя позувало для фото на фоні паризького Лувру.

"Князь Альбер II та княгиня Шарлін відвідали вечерю, організовану Міжнародним олімпійським комітетом у піраміді Лувру", — зазначила пресслужба пари.

Княгиня Шарлін та князь Альбер ІІ

У 2000 році Шарлін як професіональна плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх в Сіднеї, де посіла п'яте місце в естафеті 4×100 м. Обраниця сина Грейс Келлі також планувала виступати на Олімпіаді в Китаї у 2008 році, проте травма плеча змусила її закінчити спортивну кар'єру.

Нагадаємо, важкохвора Селін Діон виступить на церемонії відкриття Олімпійських ігор.

Також Фокус писав про появу Шарліз Терон на вечірці перед Олімпіадою в Парижі.