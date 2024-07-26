Шарліз Терон у сукні зі шлейфом відвідала вечірку перед Олімпіадою в Парижі (фото)

Знаменитість приєдналася до Омара Сі, Розалії, Серени Вільямс. Мультиспортивна подія почнеться у столиці Франції 26 липня.

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48-річна американська акторка Шарліз Терон продемонструвала розкішний образ на зірковому вечорі Prelude від Louis Vuitton до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану південноафриканського походження вразила білою мінісукнею, позуючи біля фонду Louis Vuitton напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Вбрання Шарліз Терон мало ефектни рукав на одне плече, який каскадом спадав збоку й тягнувся за акторкою шлейфом.

Зокрема, акторка продемонструвала блискучі сріблясті босоніжки на підборах і тримала в руках шкіряний клатч із тисненням під крокодила.

Світле волосся Терон уклала в охайну зачіску та зробила легкий макіяж.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

Шарліз зʼявилася на публіці у столиці Франції з блискучим тенісним браслетом на зап’ясті та такими ж яскравими діамантовими каблучками.

Шарліз Терон Фото: Getty Images

Терон стала однією із співведучих на вечірці модного дому та об’єдналася з актором Омаром Сі, тенісисткою Сереною Вільямс та співачкою Розалією.

Ця подія присвячена моді та спорту на честь майбутньої міжнародної мультиспортивної події, яка відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року у Франції.

Нагадаємо, Сальма Хаєк пронесла олімпійський факел.

Також Фокус писав про майбутній виступ Селін Діон на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі.