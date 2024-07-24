Сальма Хаєк взяла участь в естафеті олімпійського факелу в Парижі (фото)

Франція — особлива країна для акторки. Звідси походить її чоловік Франсуа-Анрі Піно.

Related video

57-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк махала вболівальникам під час естафети вогню Олімпіади в Парижі у Версалі. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно продемонструвала спортивний ансамбль, включно з біло-помаранчевим топом і штанами карго в тон.

Напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор у столиці Франції Сальма доповнила образ білими кросівками та зібрала волосся у хвіст.

"Готуємось до участі в естафеті олімпійського факелу в Парижі. Відчуття хвилювання та єдності, які приносить Олімпіада", — зазначила Сальма.

Церемонія відкриття відбудеться в п'ятницю, і понад 10 000 спортсменів зберуться на човнах річки Сена.

Сальма Хаєк

Понад пів мільйона квитків на Олімпійські ігри залишаються непроданими, тому у всіх, хто хоче поїхати до Парижа, ще є час.

Сальма Хаєк

Організатори підтвердили, що в неділю, за п'ять днів до відкриття Ігор, ще можна було придбати від 500 000 до 600 000 квитків. Спортивна подія триватиме у столиції Франції з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, національна збірна Монголії вразила своєю формою на Олімпіаду в Парижі.

Також Фокус писав про гонорар Селін Діон за одну пісню на відкритті Олімпійських ігор.