Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала повседневный осенний образ (фото)
Монаршая персона привлекла внимание к животным. Она приняла участие в марше против отказа от домашних любимцев.
Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала повседневный образ на осень 2024 года. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.
Жена князя Альбера II, президент Общества защиты животных Монако, приняла участие в марше Rokethon Race 2024 против отказа от животных.
"Гуляйте, бегайте со своей собакой! Этот забег солидарности имеет целью способствовать усыновлению, а также повысить осведомленность общественности о брошенных и защите животных", — отметила пресс-служба королевской семьи.
На публике Шарлен появилась без князя Альбера II. Она надела черные спортивные штаны, светло-шоколадную вязаную кофту и белые кроссовки. К октябрьскому образу монаршая особа и бывшая олимпийская чемпионка добавила черные солнцезащитные очки. На руках мама двоих детей держала маленькую собачку.
Княгиня Шарлен — бывшая олимпийская чемпионка. В 2000 году пловчиха представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, где заняла пятое место в эстафете 4×100 м. Княгиня Монако также планировала выступать на Олимпиаде в Китае в 2008 году, однако травма плеча заставила ее закончить спортивную карьеру. Сейчас она выполняет монаршие обязанности и воспитывает двоих детей от князя Альбера II — принца Жака и принцессу Габриэль.
Напомним, князь Альбер и княгиня Шарлен посетили прием в Елисейском дворце.
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