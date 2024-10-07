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Стиль жизни

Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала повседневный осенний образ (фото)

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Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco | Княгиня Шарлен

Монаршая персона привлекла внимание к животным. Она приняла участие в марше против отказа от домашних любимцев.

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Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала повседневный образ на осень 2024 года. Снимками делится аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Жена князя Альбера II, президент Общества защиты животных Монако, приняла участие в марше Rokethon Race 2024 против отказа от животных.

"Гуляйте, бегайте со своей собакой! Этот забег солидарности имеет целью способствовать усыновлению, а также повысить осведомленность общественности о брошенных и защите животных", — отметила пресс-служба королевской семьи.

На публике Шарлен появилась без князя Альбера II. Она надела черные спортивные штаны, светло-шоколадную вязаную кофту и белые кроссовки. К октябрьскому образу монаршая особа и бывшая олимпийская чемпионка добавила черные солнцезащитные очки. На руках мама двоих детей держала маленькую собачку.

Княгиня Монако Шарлен

Княгиня Шарлен — бывшая олимпийская чемпионка. В 2000 году пловчиха представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, где заняла пятое место в эстафете 4×100 м. Княгиня Монако также планировала выступать на Олимпиаде в Китае в 2008 году, однако травма плеча заставила ее закончить спортивную карьеру. Сейчас она выполняет монаршие обязанности и воспитывает двоих детей от князя Альбера II — принца Жака и принцессу Габриэль.

Напомним, князь Альбер и княгиня Шарлен посетили прием в Елисейском дворце.

Также Фокус писал об элегантном осеннем образе, который продемонстрировала княгиня Шарлен.