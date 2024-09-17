Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала элегантный осенний образ (фото)

Княжеская чета посетила приют для животных. Там может находиться до 40 собак и 50 котов.

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Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен вышли вместе в свет. Снимками делится официальный аккаунт супругов в Instagram.

Монаршая чета открыла новый приют общества защиты животных Монако, расположенный в коммуне Пейль.

"По этому случаю княжеская пара открыла инаугурационную доску приюта в присутствии местных и монегасских властей", — отметила пресс-служба сына княгини Грейс Келли.

Приют построен на естественной территории. Там может находиться до 40 собак и 50 котов.

Княгиня Шарлен вышла в свет в трикотажной юбке горчичного оттенка и топе с рукавами в тон. На ногах бывшей олимпийской чемпионки были более светлые туфли. В частности, мама двоих детей добавила к весеннему образу солнцезащитные очки. Шарлен "пообщалась" с котами и собаками, которые находятся в приюте Монако.

Между тем князь Альбер II был в синем деловом костюме с белой рубашкой и васильковым галстуком.

Князь и княгиня Монако открыли приют для животных

Альбер II и бывшая пловчиха воспитывают двух общих детей. Жак и Габриэлла родились в декабре 2014 года. Супруги познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году. Через 11 лет они поженились.

Напомним, князь Альбер II и княгиня Шарлен поздравили со 100-летием футбольную команду Монако.

Также Фокус писал о знакомстве князя Альбера и княгини Шарлен.