Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантний осінній образ (фото)

Князівське подружжя відвідало притулок для тварин. Там може перебувати до 40 собак і 50 котів.

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Князь Монако Альбер ІІ та княгиня Шарлін вийшли разом у світ. Знімками ділиться офіційний акаунт подружжя в Instagram.

Монарше подружжя відкрило новий притулок товариства захисту тварин Монако, розташований у комуні Пейль.

"З цієї нагоди князівська пара відкрила інавгураційну дошку притулку в присутності місцевої та монегаської влади", — зазначила пресслужба сина княгині Грейс Келлі.

Притулок побудований на природній території. Там може перебувати до 40 собак і 50 котів.

Княгиня Шарлін вийшла у світ у трикотажній спідниці гірчичного відтінку та топі з рукавами в тон. На ногах колишньої олімпійської чемпіонки були світліші туфлі. Зокрема, мама двох дітей додала до весняного образу сонцезахисні окуляри. Шарлін "поспілкувалася" з котами та собаками, які перебувають у притулку Монако.

Тим часом князь Альбер ІІ був у синьому діловому костюмі з білою сорочкою та волошковою краваткою.

Князь та княгиня Монако відкрили притулок для тварин

Альбер ІІ та колишня плавчиня виховують двох спільних дітей. Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Подружжя познайомилося на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.

Нагадаємо, князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін привітали зі 100-річчям футбольну команду Монако.

Також Фокус писав про знайомство князя Альбера та княгині Шарлін.