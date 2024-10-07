Княгиня Монако Шарлін продемонструвала повсякденний осінній образ (фото)

Монарша персона привернула увагу до тварин. Вона взяла участь у марші проти відмови від домашніх улюбленців.

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Княгиня Монако Шарлін продемонструвала повсякденний образ на осінь 2024. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Дружина князя Альбера ІІ, президентка Товариства захисту тварин Монако, взяла участь у марші Rokethon Race 2024 проти відмови від тварин.

"Гуляйте, бігайте зі своїм собакою! Цей забіг солідарності має на меті сприяти усиновленню, а також підвищити обізнаність громадськості щодо покинутих та захисту тварин", — зазначила пресслужба королівської родини.

На публіці Шарлін зʼявилася без князя Альбера ІІ. Вона одягла чорні спортивні штани, світло-шоколадну вʼязану кофту та білі кросівки. До жовтневого образу монарша персона та колишня олімпійська чемпіонка додала чорні сонцезахисні окуляри. На руках мама двох дітей тримала маленького песика.

Княгиня Монако Шарлін

Княгиня Шарлін — колишня олімпійська чемпіонка. У 2000 році плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх в Сіднеї, де посіла п'яте місце в естафеті 4×100 м. Княгиня Монако також планувала виступати на Олімпіаді в Китаї у 2008 році, проте травма плеча змусила її закінчити спортивну кар'єру. Наразі вона виконує монарші обовʼязки та виховує двох дітей від князя Альбера ІІ — принца Жака та принцесу Габріель.

Нагадаємо, князь Альбер та княгиня Шарлін відвідали прийом у Єлисейському палаці.

Також Фокус писав про елегантний осінній образ, який продемонструвала княгиня Шарлін.