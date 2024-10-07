Княгиня Монако Шарлін продемонструвала повсякденний осінній образ (фото)
Монарша персона привернула увагу до тварин. Вона взяла участь у марші проти відмови від домашніх улюбленців.
Княгиня Монако Шарлін продемонструвала повсякденний образ на осінь 2024. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.
Дружина князя Альбера ІІ, президентка Товариства захисту тварин Монако, взяла участь у марші Rokethon Race 2024 проти відмови від тварин.
"Гуляйте, бігайте зі своїм собакою! Цей забіг солідарності має на меті сприяти усиновленню, а також підвищити обізнаність громадськості щодо покинутих та захисту тварин", — зазначила пресслужба королівської родини.
На публіці Шарлін зʼявилася без князя Альбера ІІ. Вона одягла чорні спортивні штани, світло-шоколадну вʼязану кофту та білі кросівки. До жовтневого образу монарша персона та колишня олімпійська чемпіонка додала чорні сонцезахисні окуляри. На руках мама двох дітей тримала маленького песика.
Княгиня Шарлін — колишня олімпійська чемпіонка. У 2000 році плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх в Сіднеї, де посіла п'яте місце в естафеті 4×100 м. Княгиня Монако також планувала виступати на Олімпіаді в Китаї у 2008 році, проте травма плеча змусила її закінчити спортивну кар'єру. Наразі вона виконує монарші обовʼязки та виховує двох дітей від князя Альбера ІІ — принца Жака та принцесу Габріель.
Нагадаємо, князь Альбер та княгиня Шарлін відвідали прийом у Єлисейському палаці.
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