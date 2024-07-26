У кольорах прапора Монако: княгиню Шарлін та князя Альбера ІІ прийняли в Єлисейському палаці (фото)

Еммануель та Бріжит Макрон зустріли почесних гостей перед Олімпіадою-2024. Князь Альбер з цього приводу змінив свій звичний стиль.

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Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер ІІ зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон перед Олімпіадою-2024. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршого подружжя в Instagram.

Зустріч двох владних пар відбулася в Єлисейському палаці за кілька годин до відкриття Олімпійських ігор-2024, які цього року приймає Париж.

Для виходу княгиня Шарлін обрала світлий комбінезон з короткими рукавами. Вона розпустила своє коротке волосся та зробила легкий макіяж. Колишня олімпійська чемпіонка тримала в руках лаконічну сріблясту сумочку. До паризького образу дружина князя Альбера ІІ додала кілька лаконічних прикрас.

Тим часом син Грейс Келлі відмовився від традиційних однотонних ділових костюмів, продемонструвавши яскраво-червоний піджак, світлі штани, сорочку та двоколірну краватку. Таким чином Альбер ІІ та Шарлін продемонстрували кольори прапору Монако — червоний та білий.

Еммануель Макрон зʼявився на публіці в темно-синьому діловому костюмі, а його дружина Бріжит — у стильній бежевій сукні-пальті. На ногах першої леді були туфлі в тон.

Еммануель Макрон, князь Альбер ІІ, княгиня Шарлін та Бріжит Макрон

Цікаво, що княгиня Шарлін — колишня олімпійська чемпіонка. У 2000 році плавчиня представляла Південну Африку на Олімпійських іграх в Сіднеї, де посіла п'яте місце в естафеті 4×100 м. Княгиня Монако також планувала виступати на Олімпіаді в Китаї у 2008 році, проте травма плеча змусила її закінчити спортивну кар'єру.

Нагадаємо, важкохвора Селін Діон виступить на церемонії відкриття Олімпійських ігор 26 липня 2024.

Також Фокус писав про появу Шарліз Терон на вечірці перед Олімпіадою-2024.