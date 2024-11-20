Королівська родина Монако зʼявилася на публіці в повному складі (фото)

Князь Альбер ІІ одружений з олімпійською чемпіонкою Шарлін з 2011 року. Пара виховує сина Жака та доньку Габріеллу.

Князь Монако Альбер ІІ, княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей вийшли разом на публіку. Святковими кадрами ділиться акаунт королівської родини в Instagram.

У вівторок, 19 листопада 2024 року, князівство Монако відзначило свій Національний день.

Князь Альбер II у супроводі дружини Шарлін, сина Жака та доньки Габріелли вшановував традиції, відвідуючи Месу подяки в соборі Монако.

"Основною точкою дня став військовий парад, який пройшов через Place du Palais, на честь таких сил монегасків, як Корпус карабіньєрів князя, Корпус пожежників, Управління громадської безпеки та адміністрація пенітенціар. Цьогоріч почесними гостями були Республіканська гвардія та хор французької армії", — зазначила пресслужба родини.

Національний день починається з правління князя Карла III, коли князівство стало сучасною державою з державним прапором, дипломатичним представництвом за кордоном та договорами, підписаними з іноземцями.

Княгиня Шарлін цього разу зʼявилася на публіці в ніжно-лавандовому образі. Тим часом князь Альбер ІІ та його спадкоємець престолу постали в парадній військовій формі. А маленька Габріелла одягнула світло-блакитну сукню-пальто.

Королівська родина Монако

Нагадаємо, княгиня Шарлін розповіла про характер своїх дітей.

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