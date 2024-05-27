Княгиня Шарлін показала зворушливе фото з дітьми від князя Монако (фото)

Колишня плавчиня та двоє її спадкоємців позували, обіймаючись на фоні зелених дерев та фонтану. Принц Жак — майбутній князь Монако.

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Княгиня Монако Шарлін показала нове фото з дітьми від князя Альбера ІІ. Знімок зʼявився на офіційній сторінці монаршої родини в Instagram.

На весняному кадрі усміхнена Шарлін обіймала 9-річних близнюків, принца Жака та принцесу Габріеллу. Дружина князя Альбера ІІ позувала у свтлому піджаку та світлій сорочці під ним. Тим часом спадкоємець престолу постав у діловому костюмі, міцно притулившись до сестрички, яка продемонструвала світле вбрання.

"З днем матері", — підписали кадр.

Княгиня Шарлін з дітьми

Жак та Габріелла народилися у грудні 2014 року. Їхній батько — князь Монако. Мама — колишня плавчиня. Пара познайомилася на спортивних змаганнях у 2000 році. Через 11 років вони одружилися.

Своїх дітей син княгині Грейс Келлі назвав Жак-Оноре-Реньє та Габріелла Тереза Марія. Хлопчик отримав титули наслідного принца Монако та маркіза де Бо, а дівчинка — принцеси Монако та графині де Карладез.

Князь Альбер ІІ та княгиня Шарлін Фото: Getty Images

Журналісти у Франції та Монако впевнені, що князь Монако Альбер ІІ — "слабка людина", яка не любить конфронтації. І тому він готовий оплачувати всі витрати дружини, які можуть сягати мільйонів.

Тим часом сам Альбер щороку витрачає мільйони зі свого секретного рахунку у французькому банку, щоб платити своїм колишнім коханкам і позашлюбним дітям. Втім, на публіці пара демонструє взаєморозуміння та не дає натяків на проблеми у шлюбі.

Нагадаємо, Моніка Беллуччі на честь Дня матері 2024 показала рідкісне фото меншої доньки.

Також Фокус писав про появу монаршої родини Монако на публіці.