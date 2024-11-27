Князь Монако зустрівся з Леонардо Ді Капріо: з якою метою (фото)

Ще у свої 24 роки американський актор створив фонд, присвячений збереженню недоторканих куточків Землі. Князь Альбер також зацікавлений у допомозі екології.

Князь Монако Альбер ІІ зустрівся з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

Альбер II нещодавно відвідав Соломонові острови, щоб приєднатися до команди експедиції National Geographic на чолі з морським біологом і дослідником Енріком Салою.

"Запущена в 2008 році, програма зосереджена на дослідженні та збереженні останніх первозданних морських регіонів планети з метою збереження здорових та стійких екосистем. Розташовані в самому центрі Коралового трикутника, Соломонові острови відомі своїм винятковим морським біорізноманіттям, але їм все більше загрожує людська діяльність", — розповіли в пресслужбі князя та княгині Монако.

Серед учасників експедиції також був Леонардо Ді Капріо. Актор позував для селфі з князем у блакитній сорочці.

Князь Монако зустрівся з Леонардо Ді Капріо

"Під час занурення в батискаф разом з П'єром Фроллою, Суверенний принц поговорив з Енріком Салою та Леонардо Ді Капріо про свою відданість, а також про свій Фонд, присвячений збереженню океанів. Він підтвердив свою відданість розвитку та зміцненню захищених морських зон, в тому числі в районах поза національною юрисдикцією. Ці захисні території є одними з найбільш ефективних інструментів збереження океанів та їх біорізноманіття", — зазначила пресслужба монаршої родини.

Нагадаємо, князь Альбер ІІ вийшов у світ з дружиною та дітьми.

Також Фокус писав про чутки щодо заручин Леонардо Ді Капріо.