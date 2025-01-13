Леонардо Ди Каприо прилетел в Мексику со своей девушкой на фоне пожаров в Лос-Анджелесе (фото)

Учитывая репутацию актера как защитника окружающей среды, было удивительно, что он воспользовался частным самолетом во время стихийного бедствия, которое повлияло на его город. К актеру и Виттории Черетти присоединился его отец с женой.

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Леонардо Ди Каприо и его девушка, итальянская модель Виттория Черетти, были замечены во время прибытия в Мексику на частном самолете на фоне масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

В то время как более 100 000 человек были эвакуированы, а несколько его коллег, включая Энтони Хопкинса, потеряли свои дома в огне, Ди Каприо приземлился в Кабо-Сан-Лукас.

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Учитывая репутацию актера как защитника окружающей среды, было странно, что он воспользовался частным самолетом во время такого стихийного бедствия, которое повлияло на его город.

Лео профинансировал более 80 миллионов долларов в виде грантов, направленных на изменения климата и устойчивое развитие.

Одетый в светлое худи и темную бейсболку, Лео вышел из самолета вместе с Черетти, которая была одета в полностью черный костюм и солнцезащитные очки.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Пару, которую связывают с 2023 года, сопровождали отец актера Джордж Ди Каприо и его жена Пегги Энн Фаррар.

В конце ноября 2024 года в сети появились слухи о том, что Ди Каприо сделал предложение Черетти, которая ранее была замужем за итальянским диджеем Маттео Миллери.

До этого звезда "Титаника" встречался с моделью Джиджи Хадид и Камилой Морроне.

Напомним, Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти спровоцировали слухи о помолвке.

Также Фокус писал о встрече Леонардо Ди Каприо с князем Монако Альбером ІІ.