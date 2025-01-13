Леонардо Ді Капріо прилетів до Мексики зі своєю дівчиною на фоні пожеж у Лос-Анджелесі (фото)

Зважаючи на репутацію актора як захисника навколишнього середовища, було дивно, що він скористався приватним літаком під час стихійного лиха, яке вплинуло на його місто. До актора та Вітторії Черетті приєднався його батько з дружиною.

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Леонардо Ді Капріо та його дівчина, італійська модель Вітторія Черетті, були помічені під час прибуття до Мексики на приватному літаку на фоні масштабних пожеж у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

У той час як понад 100 000 людей було евакуйовано, а кілька його колег, включаючи Ентоні Гопкінса, втратили свої будинки у вогні, Ді Капріо приземлився в Кабо-Сан-Лукас.

Зважаючи на репутацію актора як захисника навколишнього середовища, було дивно, що він скористався приватним літаком під час такого стихійного лиха, яке вплинуло на його місто.

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Лео профінансував понад 80 мільйонів доларів у вигляді грантів, спрямованих на зміни клімату та стійкий розвиток.

Одягнений у світле худі та темну бейсболку, Лео вийшов з літака разом з Черетті, яка була одягнена в повністю чорний костюм та сонцезахисні окуляри.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті

Пару, яку пов'язують з 2023 року, супроводжували батько актора Джордж Ді Капріо та його дружина Пеггі Енн Фаррар.

Наприкінці листопада 2024 в мережі з'явилися чутки про те, що Ді Капріо зробив пропозицію Черетті, яка раніше була одружена з італійським діджеєм Маттео Міллері.

До цього зірка "Титаніка" зустрічався з моделлю Джіджі Хадід та Камілою Морроне.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті спровокували чутки про заручини.

Також Фокус писав про зустріч Леонардо Ді Капріо з князем Монако Альбером ІІ.