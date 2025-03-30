Мати на святі хотіла довести неадекватність свекрухи, але сама потрапила в халепу (відео)

Пані Лейлані розцінили поведінку свекрухи як спробу "зіпсувати свято", однак реакція користувачів мережі була діаметрально протилежною. Більшість коментаторів підтримали жінку.

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Подружня пара Лейлані влаштувала вечірку в стилі вестерну, щоб оголосити стать майбутньої дитини. Втім, урочистий момент несподівано став предметом жвавої онлайн-дискусії через емоційну реакцію свекрухи, яка збентежила її невістку. Відео, опубліковане в TikTok, миттєво стало вірусним — за кілька днів його передивилися понад 10 мільйонів разів.

На записі можна побачити, як майбутні батьки дізнаються звістку про народження сина й міцно обіймаються серед блакитного конфетті та святкових повітряних куль. Свекруха, також приємно здивована новиною, у ту ж мить намагається приєднатися до них.

Свекруха кинулась в обійми до сина і невістки Фото: TikTok

Лейлані розцінили це як спробу "зіпсувати свято", однак реакція користувачів мережі була діаметрально протилежною. Більшість коментаторів захистили свекруху, назвавши її реакцію щирою, емоційною та зворушливою.

Коментатори не підтримали

"Вона просто щиро раділа за вас", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Це покоління, яке жило і живе моментом, а не знімає ідеальне відео. Нехай ця думка помаринується трохи у твоїй голові";

"Чи можна припинити нормалізувати непотрібну ненависть до свекрух?" — запитав наступний юзер;

Цю думку підтримала ще одна глядачка: "Дай Боже, щоб моя свекруха так раділа за мене".

Сама пані Лейлані пізніше пояснила: "Це був наш перший досвід розкриття статі дитини, ми всі були дуже схвильовані". Жінка підтвердила, що свекруха одразу ж відчула себе ніяково після цього нестримного поривання, тому не ображається на неї.

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