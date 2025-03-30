Мать на празднике хотела доказать неадекватность свекрови, но сама попала впросак (видео)

Госпожа Лейлани расценили поведение свекрови как попытку "испортить праздник", однако реакция пользователей сети была диаметрально противоположной. Большинство комментаторов поддержали женщину.

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Супружеская пара Лейлани устроила вечеринку в стиле вестерна, чтобы объявить пол будущего ребенка. Однако торжественный момент неожиданно стал предметом оживленной онлайн-дискуссии из-за эмоциональной реакции свекрови, смутившая ее невестку. Видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным — за несколько дней его пересмотрели более 10 миллионов раз.

На записи можно увидеть, как будущие родители узнают известие о рождении сына и крепко обнимаются среди голубого конфетти и праздничных воздушных шаров. Свекровь, также приятно удивленная новостью, в тот же миг пытается присоединиться к ним.

Свекровь бросилась в объятия к сыну и невестке Фото: TikTok

Лейлани расценили это как попытку "испортить праздник", однако реакция пользователей сети была диаметрально противоположной. Большинство комментаторов защитили свекровь, назвав ее реакцию искренней, эмоциональной и трогательной.

Комментаторы не поддержали

"Она просто искренне радовалась за вас", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Это поколение, которое жило и живет моментом, а не снимает идеальное видео. Пусть эта мысль помаринуется немного в твоей голове";

"Можно ли прекратить нормализовать ненужную ненависть к свекровям?" — спросил следующий юзер;

Эту мысль поддержала еще одна зрительница: "Дай Бог, чтобы моя свекровь так радовалась за меня".

Сама госпожа Лейлани позже объяснила: "Это был наш первый опыт раскрытия пола ребенка, мы все были очень взволнованы". Женщина подтвердила, что свекровь сразу же почувствовала себя неловко после этого безудержного порыва, поэтому не обижается на нее.

Напомним, ранее Фокус сообщал о семье Криницких из Одессы, которая устроила "гендер-пати" прямо на руинах своего разрушенного дома. Сейчас семья собирает средства на новое жилье и с нетерпением ждет рождения дочери.

Между тем одна молодая мать поделилась историей о том, как ее муж настаивает назвать их дочь в честь автомобильной детали, ведь это было его детской мечтой.