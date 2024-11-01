"Какая-то неадекватная": гендер-пати закончилась грандиозным семейным скандалом

37-летняя автор истории вспоминает, что недавно посетила вечеринку по случаю объявления пола ребенка своей сестры. Веселый семейный праздник закончился совсем не так, как планировалось.

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Вечеринка, посвященная раскрытию пола будущего ребенка, закончилась грандиозным семейным скандалом. Сестра беременной женщины настолько разозлилась, что бросила все и уехала домой раньше запланированного времени. О деталях истории рассказывается на одном из тематических форумов в Reddit.

Так называемая gender party или вечеринка по раскрытию пола будущего ребенка — очень популярная практика в ряде западных стран, в частности в США. Часто родители просят врача сообщить им о поле ребенка во время ультразвукового исследования, однако некоторые устраивают целый праздник, на котором "раскрывают карты" в присутствии своих родных и близких.

В своем посте 37-летняя женщина вспоминает, что недавно посетила вечеринку по случаю объявления пола ребенка своей сестры. Она была смущена, ведь комнату украсили в розовый декор — это выглядело так, будто родители уже знали, что будет девочка. Когда дело дошло до обнародования данных УЗИ, подтвердилось, что на свет появится мальчик. После этого шокированная мать впала в истерику.

Женщина устроила истерику, ведь хотела девочку Фото: Pixabay

"Она кричала, что хочет девочку, и говорила, что кто-то наказывает ее таким образом. Будущий отец так же выглядел расстроенным. Это осточертело мне как человеку, который готов на все ради собственного ребенка, поэтому мы с мужем тихонько ушли", — рассказывает автор истории, пережившая три выкидыша и рождение мертвого ребенка.

Внезапный отъезд родственницы заметила сестра. Она позже подошла к ней и спросила, что произошло. Услышав ответ, будущая мать снова начала кричать и бросаться обвинениями.

Пользователи сети в разделе комментариев традиционно разделились в своих позициях и оценках.

Одна из участниц обсуждения написала: "Твоя сестра должна радоваться, что у нее будет здоровый ребенок. Я бы на твоем месте после такого тоже ушла";

Другая добавила: "Расстроиться, ожидая другого результата — это одно. А когда вы с мужем устраиваете истерику и портите атмосферу вечеринки — это совсем другое".

"Какая-то неадекватная. Какая разница, мальчик или девочка? Главное, чтобы ребенок был здоровым и счастливым", — добавил следующий юзер.

Напомним, ранее Фокус писал о семье Криницких из Одессы, которая организовала "гендер-пати" на руинах собственного дома. Теперь они собирают средства на новое жилье и ждут дочь.

А вот одна молодая мать рассказала, что ее муж хочет назвать их дочь в честь детали автомобиля, ведь это его детская мечта.