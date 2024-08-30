Детская мечта: мужчина хочет назвать дочь в честь детали автомобиля

Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка и были рады узнать, что у них будет девочка. Однако при выборе имени возникли проблемы так как мужчина не хочет идти на уступки.

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Женщина рассказала, что ее муж хочет назвать их дочь в честь детали автомобиля, ведь это его детская мечта. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, обратилась за советом к пользователям форума Reddit, рассказав о том, что ее муж хочет назвать их первенца в честь автомобильной детали. Он объясняет это тем, что влюбился в это имя, когда учился еще в школе. Будущая мама рассказала, что они с мужем ждут ребенка, и была очень рада узнать, что у них будет девочка.

"Мой муж рассказал мне много лет назад, что в старших классах он придумал самое потрясающее имя для девочки: Шасси (произносится как Часси). Теперь, когда мы действительно собираемся завести дочь, он снова заговорил об этом, и я почти сразу же сказала "нет". Мне не нравится звучание этого имени, и я также не хочу, чтобы нашу дочь назвали в честь детали автомобиля", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Однако мужчина продолжал утверждать, что это единственное имя девочки, которое ему когда-либо нравилось, и теперь он отказывается рассматривать другие варианты.

"Теперь, когда я поднимаю вопрос о том, как назвать нашу дочь, он не проявляет интереса и говорит "не-а", на свалку имен. Я попробовала скачать приложение, где мы можем листать имена вправо-влево и смотреть, какие из них нам подходят, а их не так много. Но и эти имена его не интересуют. Я не знаю, что делать. Что вы думаете об имени Шасси? Я слишком упряма или бесчувственна по отношению к нему?" — спросила женщина.

Многие пользователи форума стали на сторону будущей мамы, настаивая на том, что ее муж ведет себя егоистично.

"Нет, если вы замужем, выбор имени требует двух голосов "за", на мой взгляд", "Вы не слишком упрямая. Имена — это два "да" и одно "нет". Шасси — это твердое "нет" для любого здравомыслящего человека", "Удачи вам с супругом! Кассандра, Кристина, Криста — все они могут получить его идиотское имя, если он будет настаивать на этом дальше", "Почему бы не Кэсси или Кэссиди или что-то похожее по звучанию, что не будет смущать ее вечно? Он ведет себя нелепо", — писали они.

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