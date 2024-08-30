Дитяча мрія: чоловік хоче назвати доньку на честь деталі автомобіля

Майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на дитину і були раді дізнатися, що у них буде дівчинка. Однак під час вибору імені виникли проблеми, оскільки чоловік не хоче йти на поступки.

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Жінка розповіла, що її чоловік хоче назвати їхню доньку на честь деталі автомобіля, адже це його дитяча мрія. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка не захотіла називати своє ім'я, звернулася за порадою до користувачів форуму Reddit, розповівши про те, що її чоловік хоче назвати їхнього первістка на честь автомобільної деталі. Він пояснює це тим, що закохався в це ім'я, коли навчався ще в школі. Майбутня мама розповіла, що вони з чоловіком чекають на дитину, і була дуже рада дізнатися, що у них буде дівчинка.

"Мій чоловік розповів мені багато років тому, що в старших класах він придумав найприголомшливіше ім'я для дівчинки: Шассі (вимовляється як Чассі). Тепер, коли ми дійсно збираємося завести доньку, він знову заговорив про це, і я майже відразу ж сказала "ні". Мені не подобається звучання цього імені, і я також не хочу, щоб нашу дочку назвали на честь деталі автомобіля", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Однак чоловік продовжував стверджувати, що це єдине ім'я дівчинки, яке йому коли-небудь подобалося, і тепер він відмовляється розглядати інші варіанти.

"Тепер, коли я порушую питання про те, як назвати нашу доньку, він не проявляє інтересу і каже "ні", на звалище імен. Я спробувала завантажити додаток, де ми можемо гортати імена вправо-вліво і дивитися, які з них нам підходять, а їх не так багато. Але й ці імена його не цікавлять. Я не знаю, що робити. Що ви думаєте про ім'я Шассі? Я занадто вперта чи нечутлива щодо нього?" — запитала жінка.

Багато користувачів форуму стали на бік майбутньої мами, наполягаючи на тому, що її чоловік поводиться егоїстично.

"Ні, якщо ви заміжня, вибір імені вимагає двох голосів "за", на мій погляд", "Ви не надто вперта. Імена — це два "так" і одне "ні". Шассі — це тверде "ні" для будь-якої розсудливої людини", "Щасти вам із чоловіком! Кассандра, Христина, Кріста — всі вони можуть отримати його ідіотське ім'я, якщо він наполягатиме на цьому далі", "Чому б не Кессі або Кессіді чи щось схоже за звучанням, що не бентежитиме її вічно? Він поводиться безглуздо", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що жінка оплатила квитки та готель на весілля і випадково дізналася, що його провели без неї. Вона пояснила, що приблизно за 7 місяців до запланованого весілля вони з чоловіком отримали листівку. У записці ще раз наголошувалося на важливості бронювання готелів та авіаквитків якомога раніше.