"Якась неадекватна": гендер-паті закінчилась грандіозним сімейним скандалом

37-річна авторка історії згадує, що нещодавно відвідала вечірку з нагоди оголошення статі дитини своєї сестри. Веселе родинне свято закінчилось зовсім не так, як планувалося.

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Вечірка, присвячена розкриттю статі майбутньої дитини, закінчилась грандіозним сімейним скандалом. Сестра вагітної жінки настільки розлютилась, що покинула все й поїхала додому раніше запланованого часу. Про деталі історії розповідається на одному з тематичних форумів у Reddit.

Так звана gender party або вечірка з розкриття статі майбутньої дитини — дуже популярна практика у низці західних країн, зокрема в США. Часто батьки просять лікаря повідомити їм про стать дитини під час ультразвукового дослідження, однак деякі влаштовують ціле свято, на якому "розкривають карти" у присутності своїх рідних та близьких.

У своєму дописі 37-річна жінка згадує, що нещодавно відвідала вечірку з нагоди оголошення статі дитини своєї сестри. Вона була збентежена, адже кімнату прикрасили у рожевий декор — це виглядало так, ніби батьки вже знали, що буде дівчинка. Коли справа дійшла до оприлюднення даних УЗД, підтвердилося, що на світ з’явиться хлопчик. Після цього шокована матір впала в істерику.

Жінка влаштувала істерику, адже хотіла дівчинку Фото: Pixabay

"Вона кричала, що хоче дівчинку, і казала, що хтось карає її в такий спосіб. Майбутній батько так само виглядав засмученим. Це остогидло мені як людині, яка готова на все заради виховання власної дитини, тому ми з чоловіком тихенько пішли", — розповідає авторка історії, яка пережила три викидні й після четвертої вагітності народила мертву дитину.

Раптовий від'їзд родички помітила сестра. Вона згодом підійшла до неї й запитала, що сталося. Почувши відповідь, майбутня матір знову почала кричати та кидатися звинуваченнями.

Користувачі мережі у розділі коментарів традиційно розділились у своїх позиціях та оцінках.

Одна з учасниць обговорення написала: "Твоя сестра повинна радіти, що у неї буде здорова дитина. Я б на твоєму місці після такого теж пішла";

Інша додала: "Засмутитися, очікуючи іншого результату — це одне. А коли ви з чоловіком влаштовуєте істерику й псуєте атмосферу вечірки — це зовсім інше".

"Якась неадекватна. Яка різниця, хлопчик чи дівчинка? Головне, аби дитина була здоровою та щасливою", — додав наступний юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про родину Криницьких з Одеси, яка організувала "гендер-паті" на руїнах власного будинку. Тепер вони збирають кошти на нове житло і чекають на доньку.

А от одна молода матір розповіла, що її чоловік хоче назвати їхню доньку на честь деталі автомобіля, адже це його дитяча мрія.