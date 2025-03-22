Була "в істериці" і впала з висоти: нові деталі загадкового зникнення моделі у Дубаї

Українку знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Вона зникла з вечірки Porta Potty, і насильство на таких — не рідкість, як повідомляють у ЗМІ.

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9 березня зникла 20-річна українська модель Марія Ковальчук, понад тиждень вона не зв’язувалась з друзями й рідними, після чого була знайдена у критичному стані. У Mirror з посиланням на російське джерело передали, що постраждала нібито була "у незрозумілій істериці" перед зникненням.

Як повідомляється, Ковальчук заявила матері, що скасовує свою поїздку у Таїланд і залишається в ОАЕ з двома чоловіками. У день свого зникнення вона нібито відвідувала вечірку Porta Potty.

Фото Марії Ковальчук з її Instagram-сторінки Фото: Соцмережi

У дубайській поліції опублікували версію, що модель "впала з висоти". Правоохоронці проінформували, що українка нібито увійшла на будівельний майданчик з обмеженим доступом і впала звідти, отримавши серйозні травми.

У виданні "Телеграф" передали, що родичі постраждалої категорично не згодні з цією версією. Зі слів матері Ковальчук, у свій день народження вона вирушила на вечірку, організовану впливовими особами. Наступного дня вона подзвонила сказати, що залишається у готелі, і її голос звучав розгублено. Після цього зв’язатися з моделлю рідним вже не вдавалося.

19 березня її знайшли на узбіччі дороги зі зламаними ногами, руками і хребтом.

Фото Марії Ковальчук з її Instagram-сторінки Фото: Соцмережі

В OBOZ.UA уточнили, що згадані двоє чоловіків називались представниками модельного агентства. На загадкову вечірку з Ковальчук мала піти найліпша подруга — росіянка Ангеліна Дорошенкова. Однак за тиждень до події вона поскаржилась на здоров’я й повернулась на батьківщину, залишивши подругу в ОАЕ одну.

Зазначається, що 20-річна українка презентує себе як модель, але у соцмережах публікує фото еротичного характеру та веде сторінку на OnlyFans. Йдеться про платформу, де користувачі платять за перегляд відвертих знімків.

До Таїланду Ковальчук мала летіти 11 березня, але на рейс не з’явилась.

Фото Марії Ковальчук з її Instagram-сторінки Фото: Соцмережi

Як з’ясували журналісти, вечірки Dubai Porta Potty, на одній з яких у власний день народження побувала скалічена модель, — це VIP-заходи, організовані впливовими чоловіками. Їхня особливість полягає у тому, що впливові чоловіки жорстоко поводяться з запрошеними моделями й платять за це.

Учасниці таких вечірок або їхні знайомі розповідали, що на Porta Potty жінок ґвалтували десятки чоловіків. З моделями практикували різноманітні збочення. Не рідкістю є й каліцтва, зокрема молодим дівчатам вибивають зуби, ламають ребра, руки й ноги.

За знущання учасницям Porta Potty щедро платять. Кажуть, за одну вечірку можна заробити понад 50 тисяч доларів, і що більше збочень або жорстокості було у "розвагах" шейхів, то більше за це дають грошей.

Зокрема, журналісти знайшли інформацію про такі розцінки:

за підписання контракта про нерозголошення (без цього брати участь не можна) — подарунок вартістю 1-2 тисячі доларів;

за секс з людьми — від 5 тисяч доларів, "винагорода" залежить від рівня жорстокості;

випорожнення до рота або зв’язок з тваринами — від 20 тисяч доларів;

каліцтво — до 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, у 2021 році гримів скандал навколо так званої голої вечірки у Дубаї. Фокус збирав усі подробиці в одному матеріалі.