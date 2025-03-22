Apple готує найбільше оновлення дизайну iPhone: якою буде нова лінійка

iPhone 17 Air за чутками, стане найтоншим iPhone в історії – лише 5,5 мм. Водночас він збереже габарити рівня Pro Max.

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Apple готує найбільше оновлення дизайну iPhone — нова лінійка 17-го покоління стане тоншою та більш елегантною. Про це повідомляє сайт новин про Apple 9to5Mac.

Лінійка iPhone 17 представить нову модель — ультратонкий iPhone 17 Air. Цієї осені компанія планує випустити 4 моделі iPhone:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Не виключається, що Pro Max перейменують в Ultra.

iPhone 17 Air, за чутками, стане найтоншим iPhone в історії – лише 5,5 мм. Водночас він збереже габарити рівня Pro Max (163×77,6 мм) та отримає 6,9-дюймовий дисплей.

"Замість звичного квадратного блоку камер, як у поточних моделей iPhone, тут буде довга горизонтальна смуга в стилі Google Pixel. Якби ви не знали, що вийде Air, ви б поклялися, що це чохол для Google Pixel", – пише MacRumors.

З лівого боку панелі буде розміщений один об'єктив задньої камери. Спалах і мікрофон розмістять з правого краю. iPhone 17 Air має вийти з дисплеєм 6,6" ProMotion з частотою 120 Гц, одинарною камерою на 48 мегапікселів, процесором A19 і 8 Гб ОЗП для роботи з нейромережами.

Раніше писали, що власнику iPhone потрібно терміново оновити ПЗ до останньої версії, щоб уникнути злому. Уразливість дає змогу хакерам шкідливий веб-контент, здатний "вирватися" із системи.