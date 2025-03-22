Apple готовит крупнейшее обновление дизайна iPhone: какой будет новая линейка

iPhone 17 Air по слухам, станет самым тонким iPhone в истории — всего 5,5 мм. При этом он сохранит габариты уровня Pro Max.

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Apple готовит крупнейшее обновление дизайна iPhone — новая линейка 17-го поколения станет тоньше и элегантнее. Об этом сообщает сайт новостей об Apple 9to5Mac.

Линейка iPhone 17 представит новую модель — ультратонкий iPhone 17 Air. Этой осенью компания планирует выпустить 4 модели iPhone:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Не исключается, что Pro Max переименуют в Ultra.

iPhone 17 Air, по слухам, станет самым тонким iPhone в истории — всего 5,5 мм. При этом он сохранит габариты уровня Pro Max (163×77,6 мм) и получит 6,9-дюймовый дисплей.

"Вместо привычного квадратного блока камер, как у текущих моделей iPhone, здесь будет длинная горизонтальная полоса в стиле Google Pixel. Если бы вы не знали, что выйдет Air, вы бы поклялись, что это чехол для Google Pixel", — пишет MacRumors.

С левой стороны панели будет размещен один объектив задней камеры. Вспышка и микрофон разместят с правого края. iPhone 17 Air должен выйти с дисплеем 6,6" ProMotion с частотой 120 Гц, одинарной камерой на 48 мегапикселей, процессором A19 и 8 Гб ОЗУ для работы с нейросетью.

Ранее писали, что владельцу iPhone нужно срочно обновить ПО до последней версии, чтобы избежать взлома. Уязвимость позволяет хакерам вредоносный веб-контент, способный "вырваться" из системы.