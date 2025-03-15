Миллионы смартфонов стоит обновить немедленно: пользователей предупредили о сильной атаке

Уязвимость может позволить хакерам создавать вредоносный веб-контент, способный "вырваться" из системы.

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Всем владельцам iPhone следует проверить наличие важного обновления, так как Apple предупреждает о "чрезвычайно сложной атаке". Как проверить, обновлен ли смартфон, рассказало издание thesun.co.uk.

Apple предупредила не только пользователей iPhone, но и владельцев iPad, Mac или Apple Vision Pro. Проблема связана с WebKit, который является движком веб-браузера, лежащим в основе Safari, Mail, App Store и других приложений Apple. Компания впервые устранила уязвимость год назад в iOS 17.2. Но теперь выпустила дополнительное исправление для iOS 18.

Уязвимость может позволить хакерам создавать вредоносный веб-контент, способный "вырваться" из системы. Apple предупредила, что эта проблема могла быть использована в чрезвычайно сложной атаке против определенных лиц в версиях iOS до iOS 17.2.

Обновление доступно для следующих устройств:

iPhone XS и более поздние версии

iPad Pro 13 дюймов

iPad Pro 12,9 дюймов 3-го поколения и более поздние версии

iPad Pro 11 дюймов 1-го поколения и более поздние версии

iPad Air 3-го поколения и более поздние версии

iPad 7-го поколения и более поздние версии

iPad mini 5-го поколения и более поздние версии

MacOS Sequoia

Apple Vision Pro

Сильвен Кортес из компании по кибербезопасности Hackuity сказал: "Данная уязвимость представляет значительный риск для пользователей старых версий операционной системы, особенно выпущенных до iOS 17.2. Мы настоятельно рекомендуем пользователям как можно скорее обновить свои устройства до iOS 18.3.2, чтобы сохранить безопасность и конфиденциальность своих данных. Обновление устройств обеспечивает защиту как от известных, так и от новых уязвимостей".

Лучший способ убедиться, что iPhone обновлен до последней версии iOS, — включить автоматические обновления. Таким образом, когда бы ни вышло обновление, оно будет установлено на устройстве. Однако, если вы хотите установить его немедленно, можете сделать это вручную: перейдите в "Настройки" — "Основные" — "Обновление ПО". Посмотрите, доступно ли обновление сейчас — если да, нажмите кнопку "Обновить сейчас".

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