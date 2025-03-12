Топ-3 полезные функции Android-смартфонов, о которых многие не знают: как их активировать

Активация помощников Google Assistant и Gemini, а также вывод уведомлений на экран блокировки сэкономит заряд батареи и улучшит пользовательский опыт.

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Уведомления на экране блокировки позволяют просматривать сообщения и информацию о приложениях, не разблокируя телефон. Чтобы не пропустить важные уведомления, следуйте инструкциям от экспертов androidpolice.com, чтобы включить эту функцию.

Как показывать уведомления на экране блокировки

Можно изменить настройки телефона, если вы не получаете уведомления на экране блокировки. Вот, как их активировать: перейдите в "Настройки" — "Уведомления" — прокрутите вниз и нажмите "Уведомления на экране блокировки". Выберите "Показывать разговоры, по умолчанию и без звука", если вы хотите просматривать все уведомления на экране блокировки. Выберите "Скрыть беззвучные разговоры и уведомления", чтобы видеть только оповещения.

Вы можете отключить переключатель "Конфиденциальные уведомления" во вкладке "Уведомления", если не хотите, чтобы телефон отображал конфиденциальную информацию, когда он заблокирован.

Как выбрать уведомления, которые будут отображаться на экране блокировки

Некоторые приложения могут отображать конфиденциальную информацию на экране блокировки. Вы можете изменить это следующим образом: откройте "Настройки" — "Уведомления" — "Уведомления приложений" — выключите переключатель рядом с приложением, уведомления которого вы не хотите получать.

Как активировать Google Assistant с экрана блокировки телефона

Вы можете получить доступ к Google Assistant, когда телефон заблокирован, чтобы иметь доступ к контактам, читать сообщения, устанавливать таймер или напоминания и пр. Стоит отметить, что использование Google Assistant с экрана блокировки дает Google доступ к микрофону смартфона, даже когда он заблокирован.

Перейдите в "Настройки" — "Приложения" — Google Assistant. Если вы не можете найти опцию в разделе "Приложения", найдите "Настройки Assistant" в приложении "Настройки". Нажмите "Экран блокировки". Включите переключатель рядом с функциями Google Assistant на экране блокировки. Когда экран заблокирован, скажите "Привет, Google", чтобы вызвать Assistant.

Вам необходимо разблокировать телефон, если вы хотите, чтобы Google Assistant получил доступ к Google Photos или открыл другие приложения.

Как активировать Gemini с экрана блокировки

Вы можете попросить Gemini помочь вам совершать звонки, отвечать на текстовые сообщения, устанавливать будильники или таймеры и управлять мультимедиа прямо с экрана блокировки. Стоит отметить, что вам может потребоваться разблокировать телефон для доступа к личной информации. В таких случаях Gemini попросит вас разблокировать телефон.

Откройте приложение Gemini на телефоне. Коснитесь изображения своего профиля в верхней части. Коснитесь настроек. Выберите Gemini на экране блокировки. Включите переключатель рядом с "Использовать Gemini без разблокировки". Если вам нужна помощь Gemini со звонками и сообщениями, включите переключатель рядом с "Совершать звонки и отправлять сообщения без разблокировки".

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