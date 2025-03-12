Пользователей WhatsApp предупредили о большой ошибке: как защитить сообщения от пропажи

Чтобы сохранить свои чаты в случае потери телефона или просто обновления, нужно активировать резервное копирование или использовать так называемый перенос.

Related video

Пользовательница WhatsApp предупредила других об ошибке, которая может привести к тому, что важные чаты будут потеряны навсегда.

Кстати, WhatsApp наконец-то представил масштабное обновление, о котором просили. В мессенджере появится возможность смешивать и подбирать цвета.

Данные за последние 10 лет исчезли после обновления смартфона, включая сообщения от покойного отца пользовательницы.

"Я публикую это, чтобы уберечь кого-то еще от этой проблемы", — написала 35-летняя женщина на Reddit.

Чтобы сохранить свои чаты в случае потери телефона или просто обновления, нужно активировать резервное копирование или использовать так называемый перенос.

Функция резервного копирования использует хранилище Google Drive, если у вас Android-фон, или iCloud для тех, у кого iPhone. Пользователь Reddit contented0 объяснила, что она сделала резервную копию через свой аккаунт Google, и обычно это делается автоматически каждый день. Затем она отдала мужу свой старый телефон для сброса настроек. Но при настройке WhatsApp на новом смартфоне появилось предупреждение "проблема с резервным копированием чатов".

"Затем все мои чаты исчезли", — сказала она. "Я посмотрела в хранилище, и там было написано, что у меня сохранено 10 ГБ данных. Чтобы восстановить сохраненные данные, я удалила приложение и снова загрузила его. Когда я снова вошла в систему, там было написано, что данных для восстановления нет. Я посмотрела на Google Диске, и 100% данных исчезли. Раньше я просто заходила на Диск, и чаты были там. Я не понимаю, почему это произошло. Я бы не была так расстроена, если бы не потеряла сообщения от моего покойного отца".

Пользовательница призвала других проверить функцию "передачи чатов" перед тем, как менять телефоны. Это позволит переносить их без резервных копий на Google Drive или iCloud.

Как использовать функцию "Передача чатов" в WhatsApp

Откройте WhatsApp и перейдите в "Настройки". Нажмите "Передача чатов на iPhone или Android", в зависимости от того, какое устройство вы используете. Следуйте инструкциям для дальнейшего переноса.

Ранее мы писали, что скрытое меню WhatsApp показывает важную информацию для пользователей. Данные показывают общее количество полученных текстовых сообщений и даже точное время, проведенное в телефоне.